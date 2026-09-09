Zwei neue Modelle mit ANC
AirPods 5: Apple stellt seine neuen Standard-Ohrhörer vor
Apple erneuert seine regulären AirPods und stattet die fünfte Generation bereits in der günstigeren Variante mit aktiver Geräuschunterdrückung aus. Die AirPods 5 bleiben bei der offenen Bauform ohne Silikonaufsätze, bekommen aber eine überarbeitete Akustik und eine neue Generation der adaptiven Klangregelung. Apple bietet zwei Modelle für 149 und 169 Euro an.
Im Inneren setzt Apple auf eine neue Akustikarchitektur mit mehreren Öffnungen. Sie soll zusammen mit Adaptive EQ dafür sorgen, dass die Wiedergabe bei unterschiedlichen Ohrformen möglichst konstant bleibt.
ANC jetzt auch im Basismodell
Die aktive Geräuschunterdrückung zieht bei den AirPods 5 in das reguläre Basismodell ein. Apple spricht von einer um 50 Prozent verbesserten Geräuschreduzierung gegenüber der vorherigen Generation. Ergänzend stehen ein Transparenzmodus und Adaptive Audio bereit. Letzteres wechselt abhängig von den Umgebungsgeräuschen selbstständig zwischen Geräuschunterdrückung und Transparenz.
Apple bindet die Ohrhörer zudem enger an die KI-Funktionen des iPhone an. Siri kann über die AirPods auf persönliche Zusammenhänge und allgemeines Wissen zugreifen. Auch die im vergangenen Jahr eingeführte Live-Übersetzung lässt sich weiter direkt über die Ohrhörer verwenden.
Auch der Schutz vor äußeren Einflüssen wurde laut Apple verbessert. Die Hörer sollen besser mit Regen, Schweiß und Staub zurechtkommen.
Mit eingeschaltetem ANC sollen die AirPods 5 bis zu vier Stunden Wiedergabe erreichen. Zusammen mit dem kompakten Ladecase sind bis zu 20 Stunden möglich.
Auch als Version mit Lautstärkesteuerung
Apple bietet eine zweite Variante der AirPods 5 für 169 Euro an. Sie erhält die von den AirPods Pro bekannte Gestensteuerung am Stiel. Durch Wischen nach oben oder unten lässt sich die Lautstärke direkt am Ohrhörer verändern.
Die Akkulaufzeit mit aktivierter Geräuschunterdrückung beträgt jetzt bis zu fünf Stunden. Außerdem gehört hier ein drahtlos ladbares Case zum Lieferumfang.
Beide Varianten können ab sofort vorbestellt werden und kommen am 18. September in den Handel.
Kampfpreis 8-)
Billiger geworden. Nicht schlecht. (ANC)
Hm, ich verstehe nicht, wo da noch der Unterschied zu den Air Pods Pro2 sein soll. Hat jemand eine Idee?
passen mir noch immer nicht. macht endlich einen nachfolger zum 2g. design
Du kannst beim Hörgeräteakkustiker einen ohrenabdruck machen und darauf angepasste „Aufsätze“ bestellen. Habe ich machen lassen, da mir jede Größe der Apple Aufsätze nicht in den Ohren gehalten haben. ABER da meine Ohren sehr klein sind, passen die AirPods auch mit den angepassten Aufsätzen in den case. Das wird bei größeren Aufsätzen nicht mehr gehen vermute ich, so dass man die immer abziehen müsste zum Laden. UND die Aufsätze sind aus hartem Kunststoff, so dass sie nicht ganz so bequem sind. Aber zumindest fallen die AirPods nicht ständig raus . Google mal die snug von Bachmeier.