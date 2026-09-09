AirPods 5: Apple stellt seine neuen Standard-Ohrhörer vor

Apple erneuert seine regulären AirPods und stattet die fünfte Generation bereits in der günstigeren Variante mit aktiver Geräuschunterdrückung aus. Die AirPods 5 bleiben bei der offenen Bauform ohne Silikonaufsätze, bekommen aber eine überarbeitete Akustik und eine neue Generation der adaptiven Klangregelung. Apple bietet zwei Modelle für 149 und 169 Euro an.

Im Inneren setzt Apple auf eine neue Akustikarchitektur mit mehreren Öffnungen. Sie soll zusammen mit Adaptive EQ dafür sorgen, dass die Wiedergabe bei unterschiedlichen Ohrformen möglichst konstant bleibt.

ANC jetzt auch im Basismodell

Die aktive Geräuschunterdrückung zieht bei den AirPods 5 in das reguläre Basismodell ein. Apple spricht von einer um 50 Prozent verbesserten Geräuschreduzierung gegenüber der vorherigen Generation. Ergänzend stehen ein Transparenzmodus und Adaptive Audio bereit. Letzteres wechselt abhängig von den Umgebungsgeräuschen selbstständig zwischen Geräuschunterdrückung und Transparenz.

Apple bindet die Ohrhörer zudem enger an die KI-Funktionen des iPhone an. Siri kann über die AirPods auf persönliche Zusammenhänge und allgemeines Wissen zugreifen. Auch die im vergangenen Jahr eingeführte Live-Übersetzung lässt sich weiter direkt über die Ohrhörer verwenden.

Auch der Schutz vor äußeren Einflüssen wurde laut Apple verbessert. Die Hörer sollen besser mit Regen, Schweiß und Staub zurechtkommen.

Mit eingeschaltetem ANC sollen die AirPods 5 bis zu vier Stunden Wiedergabe erreichen. Zusammen mit dem kompakten Ladecase sind bis zu 20 Stunden möglich.

Auch als Version mit Lautstärkesteuerung

Apple bietet eine zweite Variante der AirPods 5 für 169 Euro an. Sie erhält die von den AirPods Pro bekannte Gestensteuerung am Stiel. Durch Wischen nach oben oder unten lässt sich die Lautstärke direkt am Ohrhörer verändern.

Die Akkulaufzeit mit aktivierter Geräuschunterdrückung beträgt jetzt bis zu fünf Stunden. Außerdem gehört hier ein drahtlos ladbares Case zum Lieferumfang.

Beide Varianten können ab sofort vorbestellt werden und kommen am 18. September in den Handel.