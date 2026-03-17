„Ostertainment“: waipu.tv und HBO Max im Bundle zum Sonderpreis

Der IPTV-Anbieter waipu.tv kombiniert sein „Perfect Plus“-Paket aktuell mit einem Zugang zu HBO Max und bietet das Gesamtpaket als Ostertainment-Bundle zu einem reduzierten Preis an. Für das Jahresabo werden in den ersten zwölf Monaten 6,99 Euro pro Monat fällig. Laut Anbieter entspricht dies einem Preisnachlass von rund 60 Prozent gegenüber dem regulären Monatspreis von 17,99 Euro. Über das erste Jahr hinweg ergibt sich so eine Ersparnis von 132 Euro.

Nach Ablauf der Mindestlaufzeit von 12 Monaten verlängert sich das Paket automatisch und wird zu einem Monatspreis von 20,99 Euro fortgeführt. Ab dann ist eine monatliche Kündigung möglich. Neben der beworbenen Basisvariante existieren auch höherwertige Pakete, bei denen sich die Einsparung im Vergleich zum Einzelpreis je nach Tarif unterscheidet.

Fernsehen und HBO Max im Aktionspaket

Das „Perfect Plus“-Paket umfasst mehr als 300 Fernsehsender, darunter auch zahlreiche Pay-TV-Kanäle, die überwiegend in HD-Qualität bereitgestellt werden. Ergänzt wird das lineare Programm durch eine Mediathek mit Filmen, Serien und Dokumentationen auf Abruf. Funktionen wie zeitversetztes Fernsehen, Aufnahmen in der Cloud sowie parallele Nutzung auf mehreren Geräten sind Bestandteil des Angebots.

Zusätzlich erhalten Nutzer Zugriff auf HBO Max. Der Streaming-Dienst erweitert das Paket um internationale Serienproduktionen, Filmkataloge und weitere Inhalte. In der enthaltenen Basisversion wird Werbung eingeblendet und es können zwei Streams gleichzeitig genutzt werden. Höherwertige Varianten erlauben mehr parallele Streams und unterscheiden sich bei Bild- und Tonqualität.

Die Nutzung erfolgt über Apps auf Smartphones, Tablets, Streaming-Sticks und Smart-TVs sowie im Browser. Für eine stabile Wiedergabe empfiehlt der Anbieter eine Internetverbindung mit mindestens 16 Mbit pro Sekunde.

Kombination aus Live-TV und Streaming

Bei der Buchung wird HBO Max über waipu.tv aktiviert und auch abgerechnet. Bestehende HBO-Max-Abonnements müssen vorab gekündigt werden, wenn sie mit dem Kombiangebot verknüpft werden sollen. Zusatzmitglieder lassen sich in den über waipu.tv gebuchten Tarifen nicht hinzufügen.

Zuletzt hatte waipu.tv ein vergleichbares Bundle mit Disney+ geschnürt.