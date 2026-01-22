Affinity und Adobe: Kreativ-Apps erhalten neue Funktionen

Der Anbieter Serif hat ein weiteres Update für seine Affinity-Applikation veröffentlicht, das vor allem auf Fehlerkorrekturen und Stabilität abzielt. Parallel dazu hat Adobe neue Funktionen für Adobe Express und Acrobat angekündigt, mit denen sich Dokumente stärker automatisiert weiterverarbeiten lassen.

Gemeinsam ist beiden Aktualisierungen, dass sie bestehende Werkzeuge erweitern, ohne grundlegende Konzepte zu verändern. Während Affinity vor allem an der Zuverlässigkeit arbeitet, setzt Adobe auf zusätzliche Funktionen, die Inhalte schneller zusammenfassen und in neue Formate überführen.

Affinity 3.0.3 bringt zahlreiche Fehlerbehebungen

Mit Version 3.0.3 hat der Hersteller Serif ein Wartungsupdate für die Affinity-Anwendungen unter macOS und Windows bereitgestellt. Im Fokus stehen Korrekturen, die Abstürze und inkonsistentes Verhalten im Alltag beseitigen sollen. Dazu zählen Fehler beim Platzieren von Bild und Textdateien, Probleme beim Export von PDF- und EPUB-Dokumenten sowie Verbesserungen bei der Verwaltung verknüpfter Ressourcen.

Auch die Benutzeroberfläche wurde an mehreren Stellen angepasst. Panels reagieren zuverlässiger, aktive Seiten werden korrekt hervorgehoben und gewählte Exporteinstellungen bleiben erhalten. Plattformabhängig wurden weitere Probleme behoben, etwa fehlerhafte Anzeigeparameter auf dem Mac. Neue Funktionen kommen mit diesem Update nicht hinzu, stattdessen soll die bestehende Arbeitsumgebung stabiler und vorhersehbarer werden.

Neue KI-Funktionen in Adobe Acrobat und Express

Adobe erweitert Acrobat und Express um Funktionen, die stärker auf automatisierte Inhaltserstellung setzen.

Dokumente lassen sich analysieren und in Präsentationen überführen, wobei eine KI zunächst eine Gliederung erstellt und anschließend passende Folienlayouts vorschlägt. Anpassungen an Text, Bildern und Design sind direkt innerhalb der Anwendungen möglich, ohne zwischen Anwendungen wechseln zu müssen.

Ergänzend dazu führt Adobe einen chatbasierten Assistenten ein, mit dem sich PDFs per Texteingabe bearbeiten lassen. Zusätzlich können umfangreiche Unterlagen in Audiozusammenfassungen umgewandelt werden, die sich beispielsweise zur Vorbereitung auf Termine eignen. Gemeinsame Arbeitsbereiche erleichtern zudem die Zusammenarbeit, indem mehrere Personen Dateien kommentieren und strukturieren können, wodurch bestehende Informationen schneller weiterverwendet werden können.