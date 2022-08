Aerial Bildschirmschoner: Die neuen tvOS 16-Videos können kommen

In den Einstellungen der Bildschirmschoner lassen sich einzelne Videos manuell aus dem Netz laden oder in Abhängigkeit von der Tageszeit oder der eigenen Location automatisch auswählen.

Darüber hinaus ist Version 3.1 ein Wartungsupdate, das an vielen Stellen der Anwendung Hand anlegt und unter anderem die Abstürze bei der Anzeige einer HDR-Videovorschau behoben haben will.

Insert

You are going to send email to