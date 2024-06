Cloud-Speicher HashCloud: Lebenslanger 100-GB-Zugang kostenlos

Der seit knapp einem Jahr im App Store vertretene Cloud-Speicher-Dienst HashCloud ermöglicht es Nutzern, Dateien einfach und schnell per Hashtag zu teilen. Das Konzept des Dienstes basiert darauf, dass Nutzer ein individuelles Hashtag erstellen, um Dateien zu teilen. Freunde, Kollegen oder Familienmitglieder, die dieses Hashtag kennen, können dann auf die Dateien zugreifen und neue Dateien hochladen – ganz ohne Account-Pflicht.

Dateizugriff ohne Accounts

Vorteil: Der Austausch von Inhalten verläuft so sehr zügig und nahezu barrierefrei. Nachteil: Wer das Hashtag kennt, oder errät, hat Zugriff auf alle Dateien, sollte für diese nicht der zusätzliche Passwortschutz aktiviert worden sein.

Der Dienst soll sich nach Angaben der Berliner Entwickler insbesondere für den Einsatz in Universitäten und am Arbeitsplatz eignen, vereinfacht aber auch die Dateifreigabe im privaten Umfeld. So betont der Anbieter, dass keine Kontaktdaten mehr erfragt oder komplizierte Links erstellt werden müssen. Ein einfach zu merkendes Hashtag reicht aus, um den Dateiaustausch zu ermöglichen. Die Hashtags bestehen aus mindestens sechs Buchstaben und einer Zahl. Ein Beispiel (das wir erraten haben): https://hash.cloud/arbeit1

Der Cloud-Speicher von HashCloud wird vollständig in Deutschland gehostet. Zudem fungiert der Hashtag wie ein Passwort. Je schwieriger und einzigartiger der Hashtag ist, desto unwahrscheinlicher ist ein unbefugter Zugriff auf die Dateien. Nutzer können auch offene Hashtags anlegen, um Dateien mit einer größeren Anzahl von Personen zu teilen. Für zusätzlichen Schutz kann ein Passwort hinzugefügt werden, was allerdings nur dem Ersteller des Hashtags vorbehalten ist.

Lebenslanger 100-GB-Zugang aktuell kostenlos

Die Nutzung des Dienstes ist für das Abrufen von Dateien kostenfrei und funktioniert ohne Registrierung. Für das Hochladen von Dateien wird eine Registrierung über die Anmeldung mit Apple oder Google vorausgesetzt, zudem muss ein Speicher-Kontingent gebucht werden. Generell können Nutzer bis zu 1 Gigabyte Speicher kostenlos testen.

Für mehr Speicher stehen zwei kostenpflichtige Tarife zur Verfügung: 10 Gigabyte für 0,99 Euro pro Monat und 100 Gigabyte für 4,99 Euro pro Monat. Aktuell, und noch bis zum 14. Juni, bietet HashCloud den lebenslangen 100-GB-Zugang im Wert von 199 Euro jedoch kostenlos an.