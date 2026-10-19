Mit acsMacL hat der Entwickler Achim Bohmann einen Mac-Launcher veröffentlicht, der die Dateisuche mit verschiedenen über Tastenkürzel aktivierbaren Werkzeugen kombiniert.

Dateisuche ohne eigenen Index

Bei der Entwicklung standen zwei Punkte im Vordergrund, die Bohmann bei anderen Launchern gestört haben. Zum einen verzichtet acsMacL auf einen eigenen Suchindex und nutzt stattdessen die bereits von macOS erfassten Dateiinformationen. Zum anderen bleibt die Reihenfolge der Suchergebnisse während der Bedienung unverändert. Sobald man mit den Pfeiltasten durch die Ergebnisse navigiert, werden neu gefundene Einträge nur noch am Ende ergänzt. Damit soll verhindert werden, dass ein bereits ausgewählter Treffer während der Navigation seine Position verändert.

acsMacL dürfte besonders Mac-Nutzer ansprechen, die sich in der Welt der Tastenkürzel wohlfühlen. Durch vorangestellte Buchstaben lässt sich die Suche auf bestimmte Dateitypen und Inhalte beschränken. Beispielsweise steht „d“ für Dokumente, „o“ für Ordner und „a“ für Programme. Mit „i“ kann zudem der Inhalt von Dateien durchsucht werden. Darüber hinaus lassen sich Suchergebnisse nach Dateiendungen oder Zeiträumen eingrenzen.

Zwischenablage, Textbausteine und weitere Funktionen

Neben der Dateisuche bietet acsMacL einen Verlauf der Zwischenablage, über den sich zuvor kopierte Inhalte erneut aufrufen lassen. E Auch Textbausteine lassen sich mit der Anwendung verwalten. Diese können beispielsweise Platzhalter für das aktuelle Datum, die Uhrzeit oder Inhalte aus der Zwischenablage enthalten.

acsMacL kann zudem Bildschirmfotos erstellen und darauf enthaltene Texte erkennen. Weitere Funktionen umfassen einen integrierten Taschenrechner, das Verschieben und Kopieren von Dateien sowie die Anzeige laufender Prozesse.

Auch Programme lassen sich mithilfe von acsMacL deinstallieren. Dabei zeigt acsMacL zunächst die zugehörigen Dateien an. Nach einer Bestätigung werden die ausgewählten Dateien zusammen mit dem jeweiligen Programm in den Papierkorb verschoben.

acsMacL ist kostenlos und steht derzeit in Version 1.0.6 auf der Webseite des Entwicklers zum Download bereit.