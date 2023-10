Motel One: Übernachtungsdaten der letzten 8 Jahre im Darknet

Aktuell hat es den Anschein, dass die Angreifer einen Computer von Motel One in Ulm als Einfallstor verwendet haben. Sicherheitsexperten kritisieren nach einer ersten Auswertung die teils nur durch miserable Passwörter geschützten Zugänge und auch die Tatsache, dass sechs Terabyte Daten unbemerkt abfließen konnten. Der Motel-One-Gründer zeigt angesichts dieser Vorwürfe nicht den Ansatz von Schuldbewusstsein und macht stattdessen die Politik verantwortlich: Der Staat habe noch keinen Weg gefunden, Bürger und Unternehmen vor digitalen Angriffen zu schützen.

Der Datenbestand ermöglicht nicht nur, Reisen und Übernachtungen von Einzelpersonen bei Motel One über die vergangenen acht Jahre hinweg nachzuvollziehen, sondern spuckt auch Informationen darüber aus, ob man alleine oder in Begleitung übernachtet hat, wie lange man in dem Hotel untergekommen ist und welche Zimmernummer man hatte.

Die Hotelgruppe Motel One ist im vergangenen Monat einem Ransomware-Angriff zum Opfer gefallen. Während sich das offizielle Statement des Unternehmens unspektakulär liest, hier ist nur von 150 Kreditkarten die Rede und es wird betont, dass der Geschäftsbetrieb der Hotelgruppe zu keinem Zeitpunkt gefährdet war, lässt eine Recherche der Süddeutschen Zeitung zu diesem Thema vermuten, dass die Ausmaße der Attacke deutlich größer sind. Die Angreifer haben demnach die bei Motel One erbeutete Daten im Internet veröffentlicht, darunter auch die Übernachtungslisten der Hotels mit mehreren Millionen Gästenamen.

