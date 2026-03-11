Abo-Preis für Airmail in sechs Jahren verzehnfacht

Als die E-Mail-App Airmail vor sechs Jahren vom Einmalkauf auf ein Abo-Modell umgestellt wurde, mussten Nutzer für ein volles Jahr lediglich 10,99 Euro bezahlen. Mittlerweile kostet die App fast zehnmal so viel. Die Entwickler schrauben gerade im Hintergrund ihre Abopreise nach oben. In Deutschland kostet Airmail Pro fortan 99,99 Euro pro Jahr.

Für verärgerte Nutzer sorgen nicht nur die drastischen Preissteigerungen. Offenbar haben die Entwickler bislang auch komplett darauf verzichtet, ihre neuen Preise offen zu kommunizieren. Bestehende Abonnenten erfahren wohl nur durch eine App-Store-Mail davon, die auf einen geänderten Abo-Betrag bei der nächsten Verlängerung hinweist.

Große Unterschiede zwischen den App Stores

Auch die regionalen Preisunterschiede sorgen für Verwirrung. So kostet das Jahresabo von Airmail im deutschen Mac App Store wie oben geschrieben inzwischen 99,99 Euro. Im amerikanischen Mac App Store wird das Jahresabo dagegen zum Preis von 49,99 Dollar angeboten, was umgerechnet deutlich weniger als die Hälfte ist.

Anfragen zur Preisgestaltung beantwortet das Airmail-Team mit standardisierten Textbausteinen. Man habe die Preise angepasst, um die laufende Weiterentwicklung, Wartung und Verbesserung der App auf macOS und iOS zu unterstützen. Auf diese Weise sollen auch künftig Updates, neue Funktionen sowie Leistungsverbesserungen möglich bleiben.

Allzu viele Neuerungen haben die Nutzer der App über die vergangenen Monate jedoch nicht gesehen. Unter iOS wurde vor fünf Monaten das Design angepasst und KI-Funktionen integriert.

Airmail will E-Mail komfortabler machen

Airmail hat sich darauf spezialisiert, möglichst viele unterschiedliche E-Mail-Konten zu unterstützen, diese parallel zu verwalten und übersichtlich darzustellen. Teil des Funktionsumfangs ist eine sogenannte smarte Inbox, die eingehende Nachrichten automatisch sortiert und beispielsweise Newsletter oder andere weniger wichtige Mitteilungen ausblendet, um den Fokus mehr auf die wichtigen Nachrichten zu lenken.

Apple bietet in seiner Mail-App mittlerweile eine ähnliche Funktion an. Die Kategorisierung in Apple Mail hat zwar ihre Schwächen, könnte Entwicklern von auf die Vorsortierung von E-Mails spezialisierten Apps jedoch durchaus Sorgen bereiten.