Adventure-Spiel Dredge kommt zu Apple Arcade

Das Adventure-Spiel Dredge kommt im April zu Apple Arcade. Der Titel ist auch für den Mac und das iPhone erhältlich und wurde im vergangenen Jahr von Apple zum iPad-Spiel des Jahres gekürt.

Bei Dredge übernimmt man das Steuer eines kleinen Fischkutters und erkundet eine Gruppe abgelegener Inseln. Die Meerestiefen rund um diese Inselwelt verbergen zahlreiche Geheimnisse. Beim Fischen und Durchsuchen des Meeresbodens entdeckt man nicht nur verschiedene Fischarten, sondern stößt auch auf ungewöhnliche Fundstücke, die Hinweise auf die Vergangenheit der Region liefern.

Adventure und Handelssimulation

Die gefangenen Fische und entdeckten Gegenstände lassen sich in den Häfen der Inseln verkaufen. Dabei erfährt man von den Bewohnern mehr über die Geschichte der einzelnen Orte. Im Stil klassischer Simulationen lässt sich das verdiente Geld zudem nutzen, um das Boot zu verbessern und sich eine leistungsfähigere Ausrüstung oder spezielle Geräte für das Fischen in größeren Tiefen zuzulegen. Dadurch eröffnen sich neue Möglichkeiten, und man kann beispielsweise Tiefseegräben durchkämmen, seltene Fischarten aufspüren und weitere abgelegene Inseln erreichen.

Apple Arcade erhält das komplette Spiel

Nutzer von Apples Spieledienst können Dredge vom 2. April an im Rahmen ihres Abonnements spielen. Die Apple-Arcade-Version enthält das komplette Spiel inklusive aller DLCs.

Alternativ dazu wird das Spiel weiterhin auch regulär über die App Stores von Apple angeboten. Der Titel lässt sich kostenlos laden und in einem begrenzten Abschnitt der Spielwelt ausprobieren. Bei Gefallen kann man das Hauptspiel für 29,99 Euro freischalten. Optional werden darüber hinaus zusätzliche Inhalte als In-App-Kauf angeboten.