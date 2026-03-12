Philips Hue: Zusatzrabatt beim Kauf von zwei Artikeln

Bei Philips Hue lohnt es sich definitiv, nach Möglichkeit nicht zum regulären Preis zu kaufen, sondern auf ein Sonderangebot zu warten. Die Produkte sind hochwertig, allerdings auch recht teuer. Aktuell bekommt man diese im Rahmen der Frühlingsangebote von Amazon zumindest teilweise günstiger.

Im Philips-Hue-Shop bei Amazon finden sich die meisten der momentan im Preis reduzierten Beleuchtungsprodukte der Signify-Marke auf einer Aktionsseite zusammengestellt. Das Angebot reicht hier von Lampensets und Lichtstreifen über verschiedene Wand- und Deckenleuchten bis hin zu den mittlerweile auch von Philips Hue angebotenen Sicherheitskameras und einer elektronischen Türklingel.

40-Prozent-Aktion beim Kauf von zwei Artikeln

Unabhängig davon kann es sich aber auch lohnen, generell in den bei Amazon erhältlichen Zubehörprodukten für das Beleuchtungssystem zu stöbern. Bei einer Reihe von Artikeln findet man gerade den Hinweis „40% auf 1 beim Kauf von 2 sparen“, was vor allem dann interessant ist, wenn der Artikel grundsätzlich schon im Preis reduziert ist.

Dabei müssen nicht zwei identische Produkte gekauft werden, sondern man muss lediglich darauf achten, dass beide Artikel für die Aktion qualifiziert sind. Diese Sonderseite zur 40-Prozent-Aktion sollte dabei helfen. Besonders interessant sind dabei aus unserer Sicht neben Lampen Produkte wie Schalter und Sensoren. Der Rabatt wird jeweils auf den günstigeren Artikel angerechnet und der tatsächliche Endpreis wird vor Kaufabschluss an der Amazon-Kasse angezeigt.

Hue Bridge Pro deutlich unter Herstellerpreis

Erwähnenswert ist auch der aktuelle Preisnachlass für die noch nicht allzu lange erhältliche Philips Hue Bridge Pro. Das Gerät bekommt man bei anderen Anbietern mittlerweile deutlich günstiger als beim Hersteller selbst. Die Preisempfehlung von Philips Hue liegt bei 99,99 Euro, während Amazon und MediaMarkt die Schaltzentrale für weniger als 68 Euro verkaufen.