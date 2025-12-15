„Abgelaufenes Zertifikat“: Wenn der Drucker nicht mehr druckt

Vielleicht können wir mit diesem Beitrag dem einen oder anderen unserer Leser eine Internetsuche ersparen, wenn der Drucker plötzlich mit der Meldung „Abgelaufenes Zertifikat“ die Arbeit verweigert. Besonders doof ist dabei, dass dieser Hinweis auf die Ursache der Druckprobleme nicht auf allen Geräten angezeigt wird. Zum Teil ist auch nur von einem allgemeinen Fehler die Rede oder der Druckauftrag wird schlichtweg verschluckt.

Um eine sichere Kommunikation zwischen Computern und Netzwerkdruckern zu gewährleisten, setzen die Geräte auf verschlüsselte Verbindungen. Ein gültiges Zertifikat stellt die Grundvoraussetzung hierfür dar. Die Laufzeit eines solchen Zertifikats hängt vom Alter des Druckers und vom Hersteller ab – spätestens nach zehn Jahren melden sich hier allerdings auch ältere Geräte zu Wort.

Zugangsdaten zur Drucker-Webseite nötig

Die Fehlerbehebung läuft im Grunde genommen bei allen Druckerherstellern gleich. Wichtig ist nur, dass ihr hierfür Zugriff auf das Web-Interface des Druckers benötigt. Das ist die mit Safari oder einem anderen Webbrowser erreichbare Konfigurationsseite, die von den meisten Nutzern – wenn überhaupt – nur ein einziges Mal beim Einrichten des Druckers besucht wird.

Speichert also die Zugangsdaten hierfür in eurem Passwortmanager ab. Wenn ihr diese nicht mehr findet, hilft es in der Regel, nach dem Standard-Passwort für das Admin-Interface des genutzten Druckers zu googeln. Wenn der Drucker von außen nicht erreichbar ist, werden diese Zugangsdaten von den wenigsten Nutzern geändert.

Neues Drucker-Zertifikat anlegen

Im Einstellungsbereich des Druckers sucht ihr dann dessen Sicherheitseinstellungen oder die Rubrik „Zertifikate“. Wenn noch alles funktioniert, könnt ihr dort einsehen, wie lange das genutzte Zertifikat noch gültig ist. Sollte es bereits abgelaufen sein, ist es in diesem Bereich möglich, das Zertifikat zu erneuern. Wenn möglich setzt die Laufzeit dann auch gleich ausreichend hoch, sodass ihr wieder ein paar Jahre Ruhe habt.

Anschließend solltet ihr zunächst den Drucker neu starten. Möglicherweise müsst ihr das Gerät darüber hinaus auch aus der Druckzentrale von macOS entfernen und dort anschließend wieder neu hinzufügen.