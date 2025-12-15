Ärgernis mit (meist) einfacher Lösung
„Abgelaufenes Zertifikat“: Wenn der Drucker nicht mehr druckt
Vielleicht können wir mit diesem Beitrag dem einen oder anderen unserer Leser eine Internetsuche ersparen, wenn der Drucker plötzlich mit der Meldung „Abgelaufenes Zertifikat“ die Arbeit verweigert. Besonders doof ist dabei, dass dieser Hinweis auf die Ursache der Druckprobleme nicht auf allen Geräten angezeigt wird. Zum Teil ist auch nur von einem allgemeinen Fehler die Rede oder der Druckauftrag wird schlichtweg verschluckt.
Um eine sichere Kommunikation zwischen Computern und Netzwerkdruckern zu gewährleisten, setzen die Geräte auf verschlüsselte Verbindungen. Ein gültiges Zertifikat stellt die Grundvoraussetzung hierfür dar. Die Laufzeit eines solchen Zertifikats hängt vom Alter des Druckers und vom Hersteller ab – spätestens nach zehn Jahren melden sich hier allerdings auch ältere Geräte zu Wort.
Zugangsdaten zur Drucker-Webseite nötig
Die Fehlerbehebung läuft im Grunde genommen bei allen Druckerherstellern gleich. Wichtig ist nur, dass ihr hierfür Zugriff auf das Web-Interface des Druckers benötigt. Das ist die mit Safari oder einem anderen Webbrowser erreichbare Konfigurationsseite, die von den meisten Nutzern – wenn überhaupt – nur ein einziges Mal beim Einrichten des Druckers besucht wird.
Speichert also die Zugangsdaten hierfür in eurem Passwortmanager ab. Wenn ihr diese nicht mehr findet, hilft es in der Regel, nach dem Standard-Passwort für das Admin-Interface des genutzten Druckers zu googeln. Wenn der Drucker von außen nicht erreichbar ist, werden diese Zugangsdaten von den wenigsten Nutzern geändert.
Neues Drucker-Zertifikat anlegen
Im Einstellungsbereich des Druckers sucht ihr dann dessen Sicherheitseinstellungen oder die Rubrik „Zertifikate“. Wenn noch alles funktioniert, könnt ihr dort einsehen, wie lange das genutzte Zertifikat noch gültig ist. Sollte es bereits abgelaufen sein, ist es in diesem Bereich möglich, das Zertifikat zu erneuern. Wenn möglich setzt die Laufzeit dann auch gleich ausreichend hoch, sodass ihr wieder ein paar Jahre Ruhe habt.
Anschließend solltet ihr zunächst den Drucker neu starten. Möglicherweise müsst ihr das Gerät darüber hinaus auch aus der Druckzentrale von macOS entfernen und dort anschließend wieder neu hinzufügen.
Danke für diesen kurzen, informativen Beitrag!
Kurz? Ich werde (bin!) alt … :-*
Die versuchen echt alles, um den Kunden zu vera****. Mein Laser Drucker funkt seit Monaten, dass angeblich die schwarze Patrone leer sei und ich ganz dringend wechseln müsst. Jetzt liegt da die neue Patrone und ich ignoriere weiterhin den Hinweis und er druckt in schönster Qualität in schwarz/weiss. Ich möchte echt nicht wissen wie viele Leute brav tauschen ohne Not. Unmöglich.
Die Meldung kommt in der Regel nach einer Anzahl x von Drucken. Wenn nun viel Inhalt gedruckt wird, kann das (selten) zu sät sein, eher kommt sie zu früh, wenn man wenig Toner/Seite verbraucht.
Welche Marke ?
Nein, sind keine Äpfel und Birnen die verglichen werden
Und mein Tintenpisser druckt noch nicht mal mehr s/w, nur weil Cyan leer ist. Kann nicht mal einen notwendigen Düsentest vornehmen, ohne (vielleicht umsonst) die blöde Patrone zu kaufen
Ja, ist bei meinem HP Laserdrucker genauso solange es funktioniert warum austauschen.
Könnte man fast meinen das wäre geplante obsolescence. Warum machen die Hersteller nicht mind 20 Jahre?
Meine HP-Tintenstrahler haben mindestens 20Jahre auf dem Buckel und da gab es diese Dinge wohl noch nicht. Die Patronen sind nicht mehr günstig, enthalten bauartbedingt immer einen neuen Druckkopf.
HP Deskjet 960c – King!