3 Monate zu 99 Cent: Audible-Herbstaktion endet morgen

Endspurt für die diesjährige Herbstaktion von Audible. Noch bis morgen kann man über die Amazon-Webseite über einen Probezeitraum hinweg 90 Prozent Rabatt bei dem Hörbuch-Anbieter erhalten. In diesem Rahmen bezahlt man drei Monate lang jeweils nur 0,99 Euro anstelle des regulären Monatspreises von 9,95 Euro.

Das Angebot gilt zunächst für alle Nutzer in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die in den vergangenen 30 Tagen kein Audible-Abo hatten. Wenn ihr allerdings zuvor schon mal an einer solchen Aktion teilgenommen habt, müsst ihr ausprobieren, ob ihr bereits wieder dafür berechtigt seid. Amazon nennt dazu diesmal keine konkreten Zeitangaben. In der Vergangenheit war hier zum Teil eine Pause von 14 Monaten nötig. Die Prüfung erfolgt direkt auf der Aktionsseite.

Kombi aus Abo und Hörbuchkauf

Mittlerweile werden die meisten von euch das Konzept von Audible kennen. Genau genommen ist das Hörbuch-Abo hier ein Mix aus Abonnieren und Kaufen. Jeden Monat kann man sich einen Kauftitel aussuchen, auf den man auch nach Beendigung des Abonnements weiterhin Zugriff hat. Begleitend dazu kann man während der Laufzeit des Abos einen Flatrate-Hörbuch-Pool sowie diverse Exklusiv-Podcasts von Audible nutzen.

Der Zugriff auf die Hörbücher bei Audible ist übers Web sowie über die von Audible angebotenen Hörbuch-Apps möglich. Dazu zählen neben Anwendungen für Smartphones und Mobilgeräte mittlerweile auch Apps für die Fire-TV-, Echo- und Kindle-Geräte von Amazon. Auch die Wiedergabe direkt über Sonos-Lautsprecher wird unterstützt.

Exklusivtitel und ungekürzte Fassungen

Bei den von Audible angebotenen Titeln handelt es sich oft um exklusive Produktionen oder ungekürzte Fassungen, die auf anderem Wege oft deutlich mehr als die regulär bei Amazon fälligen 9,95 Euro kosten würden. Wenn ihr euch für das Angebot entscheidet, müsst ihr lediglich im Kopf behalten, dass sich das Abonnement nach Ablauf der drei günstigen Monate automatisch zum regulären Preis fortsetzt. Kündigen kann man Audible monatlich, wobei man sein Benutzerkonto weiter behält, um auch ohne laufendes Abo auf die bereits gekauften Titel zugreifen zu können.