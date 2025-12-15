iRobot-Insolvenz: Chinesischer Zulieferer soll übernehmen

Der Saugroboterhersteller iRobot hat Insolvenz angemeldet. Die Meldung dürfte kaum noch jemanden überraschen, die finanziellen Probleme des Unternehmens deuten schon seit Monaten auf ein solches Ende hin. Die Rettungsversuche sehen nun vor, dass iRobot von seinem wichtigsten Auftragsfertiger, dem chinesischen Anbieter Picea Robotics übernommen wird. Der Abschluss des Verfahrens wird für Februar 2026 erwartet.

iRobot kämpft schon seit geraumer Zeit darum, auf dem hart umkämpften Markt für Haushaltsroboter den Anschluss zu halten. Das Unternehmen hat einst eine führende Position in diesem Bereich innegehalten, sich dann aber in vielen Bereichen zu schwerfällig gezeigt und insbesondere Themen wie eine App-Anbindung lange Zeit verschlafen.

Als Pionier im Bereich der Robotertechnik ist iRobot seit mehr als 35 Jahren am Markt und hat neben Industrie- und Militärrobotern auch als einer der ersten Hersteller Saugroboter für Privathaushalte produziert. Im Frühjahr hatte iRobot den Versuch unternommen, mit einer komplett neuen Generation von Reinigungsrobotern das Ruder herumzureißen. Anstelle von Innovationen hat der Hersteller hier aber nur von anderen Herstellern längst genutzte und bewährte Technologien wie Laser-Navigation und rotierende Wischmopps integriert. Aus der Sicht potenzieller Käufer war dies offenbar nicht genug, um in ausreichender Menge Stückzahlen zu verkaufen.

App funktioniert weiter – Aktionäre gehen leer aus

Nach den jetzt vorgelegten Plänen soll Picea sämtliche Unternehmensanteile an iRobot übernehmen. Angesichts dieser Nachricht ist die sich ohnehin schon auf permanenter Talfahrt befindliche iRobot-Aktie massiv eingebrochen. Aktionäre des Unternehmens stehen nun vor einem Totalverlust. Laut iRobot ist nicht vorgesehen, dass diese Anteile an der neu aufgestellten Gesellschaft erhalten.

Produkte und auch die App von iRobot sollen sich bis auf weiteres wie gewohnt nutzen lassen. iRobot zufolge gibt es keine geplanten Einschränkungen beim Support bestehender Produkte.