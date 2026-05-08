Ab Juni: smart führt Jahresgebühr für digitale Fahrzeugdienste ein

smart verändert die bisherige Strategie rund um die digitalen Dienste seiner Elektroautos. Funktionen, die bislang ohne zusätzliche Kosten in den Modellen smart #1, smart #3 und smart #5 enthalten waren, werden künftig teilweise nur noch über ein kostenpflichtiges Zusatzpaket verfügbar sein.

Die Einführung der neuen Premium Connectivity Services beginnt zunächst in Deutschland und soll danach schrittweise in weiteren europäischen Märkten erfolgen. Dies berichtet das Fachblog MBPassion.

Fahrzeugbesitzer erhalten dazu in den kommenden Tagen Hinweise direkt im Infotainmentsystem ihres Autos. Nach Angaben des Herstellers greift die neue Preisstruktur in Deutschland ab dem 1. Juni 2026. Betroffen sind offenbar zunächst Fahrzeuge, deren Erstzulassung länger als zwölf Monate zurückliegt. Für Neuwagenkäufer bleibt das Paket im ersten Jahr weiterhin ohne Zusatzkosten freigeschaltet. Die neuen Premium-Dienste kosten in Deutschland 99 Euro pro Jahr.

Kartenupdates und Spotify künftig nur noch mit Abo

Im kostenlosen Standardpaket verbleiben laut smart weiterhin grundlegende Funktionen wie die Kartennavigation, der Sprachassistent, Wetterinformationen sowie Hinweise auf verfügbare Softwareaktualisierungen. Auch das digitale Handbuch bleibt ohne Zusatzkosten nutzbar.

Mehrere bislang integrierte Online-Funktionen wandern jedoch in das neue Premium-Angebot. Dazu gehören Kartenupdates, mobile Datenverbindungen für Musik- und Radio-Streaming sowie sogenannte Over-the-Air-Updates über das Mobilfunknetz. Ohne aktives Premium-Paket müssen Aktualisierungen künftig per WLAN oder über einen persönlichen Hotspot installiert werden.

Auch Anwendungen wie Spotify oder der integrierte App-Store funktionieren dann nur noch mit einer eigenen Internetverbindung des Nutzers. Beim smart #5 kommen zusätzlich Echtzeit-Navigation und Video-Streaming hinzu.

Hersteller setzen zunehmend auf laufende Einnahmen

Mit der Umstellung reiht sich smart in einen breiteren Trend der Automobilbranche ein. Bereits Anfang des Jahres hatten wir darüber berichtet, dass auch BMW weiterhin an kostenpflichtigen Nachrüst- und Zusatzfunktionen über seine ConnectedDrive-Plattform festhält. Dort können Fahrzeughalter bestimmte Komfort- oder Assistenzfunktionen nachträglich freischalten, sofern die benötigte Hardware bereits verbaut ist.

Auch andere Hersteller setzen auf Abos: Der BMW Parking Assistant

Besonders die früheren Gebühren für Sitz- und Lenkradheizungen hatten damals für Kritik gesorgt. Zwar nahm BMW einzelne Angebote später wieder zurück, grundsätzlich blieb die Strategie digitaler Zusatzverkäufe jedoch bestehen. Auch Tesla setzt inzwischen verstärkt auf wiederkehrende Zahlungen für Softwarefunktionen und Fahrassistenzsysteme.