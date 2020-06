Ab 22 Uhr: Sonys PlayStation 5-Event im Livestream

Pflichtveranstaltung für die hier mitlesenden Gamer. In wenigen Stunden wird Sony das PS5-Event per Livestream ins Netz schicken. Die Veranstaltung findet um 22 Uhr deutscher Zeit statt und wird auf YouTube und Twitch per Livestream übertragen. Das entsprechende YouTube-Video ist bereits unten eingebettet.

Sony empfiehlt übrigens, sich das Ganze mit Kopfhörer zu Gemüte zu führen, da man die digitale Präsentation auch akustisch angemessen aufbereitet habe. Allerdings müsse man sich darüber im Klaren sein, dass die Übertragungsqualität mit 1080p und 30 Bildern pro Sekunde längst nicht dem tatsächlichen Erlebnis beim Spiel mit der neuen PlayStation 5 gerecht werde.

Sony hält die Präsentation ausschließlich online ab. Ähnliches erwartet uns ja auch, wenn in 11 Tagen am 22. Juni Apples Entwicklerkonferenz WWDC startet. Hier werden sowohl die Eröffnungsveranstaltung als auch die Entwickler-Sessions ausschließlich per Video verfügbar sein.

Diese digitale Präsentation wird für etwas mehr als eine Stunde laufen und zum ersten Mal werden wir alle zusammen virtuell die Aufregung miteinander teilen können. Der derzeitige Mangel an Events vor Ort bietet uns eine erstaunliche Chance, anders zu denken und euch auf diese Reise mitzunehmen, und hoffentlich näher als je zuvor. Dies ist Teil unserer Reihe von Updates über die PS5 und, es sei euch versichert, nach der Präsentation der nächsten Woche werden wir noch viel mit euch teilen.

