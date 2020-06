Synology SSDs: NAS-Anbieter stellt eigene SATA-Platten vor

Der für seine Netzwerk-Speicher bekannte Hersteller Synology bietet fortan auch Speicher-Module unter eigener Marke an. Die Synologys SSDs erweitern die aktuelle Produktpalette, sind in den Formfaktoren 2,5″ SATA, M.2 2280 und M.2 22110 erhältlich und bieten sich als SSD-Cache-Module an.

Die SSD-Speicher wurden laut Synology speziell entwickelt, um „konstant hohe Leistung bei geringer Latenz zu liefern“. Selbstredend bewirbt Synology die heute präsentierten Platten dann auch als „ideale Ergänzung“ zu den eigenen NAS-Lösungen.

Die SATA-Module stehen in Größen mit 500GB, 1TB und 2TB zur Verfügung und kosten zwischen 190 und 620 Euro.

Synology SSDs und Zusatzkarten werden in Kürze bei Synology-Partnern und über die üblichen Vertriebskanäle erhältlich sein. Die wichtigsten Eckdaten im Überblick:

SAT5200

Formfaktoren: 2,5″ (SFF)

Schnittstelle: SATA 6 Gbit/s

Kapazität: 480 GB, 960 GB, 1920 GB

Drive Writes Per Day (DWPD): 1,3

UVP: 480GB für ~190 Euro, 960GB für ~345 Euro und 1920GB für ~620 Euro

SNV3400

Formfaktoren: M.2 2280

Schnittstelle: NVMe PCIe 3.0 x4

Kapazität: 400 GB

Drive Writes Per Day (DWPD): 0,68

UVP: 400GB für ~155 Euro

SNV3500

Formfaktoren: M.2 22110

Schnittstelle: NVMe PCIe 3.0 x4

Kapazität: 400 GB

Drive Writes Per Day (DWPD): 0,68

UVP: 400GB für ~180 Euro