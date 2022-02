Was macht Apple: Kündigt an, auch von Umsätzen außerhalb des eigenen Bezahlsystems eine Umsatzbeteiligung von 27 Prozent verlangen zu wollen und erfindet ein besonderes Bewerbungsverfahren für Entwickler, dass den Zugang zu Apples In-App-Käufen komplett entfernt, wenn diese auch Paypal oder Kreditkarten akzeptieren wollen.

Rechnen wir mit den grob 200 Milliarden US-Dollar an Bar-Reserven, die Apple für schlechte Zeiten zur Seite gelegt (in letzter Zeit aber immer häufiger auch für Aktienrückkäufe genutzt) hat, dann könnte Apple die wiederkehrenden Strafzahlungen in den Niederlanden 40.000 Wochen oder 767 Jahre am Stück begleichen, ohne dass diese die aktuellen Quartalsumsätze des Unternehmens beeinflussen würden.

So unattraktiv wie möglich 5 Mio. Euro Strafe: Apple zahlt zum dritten Mal in Folge

