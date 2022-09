5 Jahre Updatepflicht für alle: EU-Cyberresilienzgesetz vorgelegt

Die Europäische Kommission hat heute ihren Vorschlag für das sogenannte Cyberresilienzgesetz gemacht und beschreibt erstmals die groben Anforderungen, die Unternehmen zukünftig erfüllen sollen, um die Mitgliedstaaten der Europäischen Union widerstandsfähiger beziehungsweise resilienter gegen Cyberangriffe zu machen.

We will ensure that digital products are more secure for consumers across the EU.

Today we present the Cyber Resilience Act, which introduces mandatory cybersecurity requirements for hardware and software products, throughout their whole lifecycle.

Read more ↓#DigitalEU

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) September 15, 2022