tvOS 17.4: Drittanbieter-Fernbedienungen verlieren Verbindung

Die jüngste Version des Apple-TV-Betriebssystems, tvOS 17.4, das sich auf Apples Fernseh-Kästchen um Einsatz und Verwaltung der installierten Streaming-Apps kümmert, hat Apple zusammen mit macOS Sonoma 14.4 und iOS 17.4 in der ersten Märzwoche zum Download bereitgestellt.

@AppleSupport hey guys! Are you aware that since the tvOS update to 17.4 (21L227) my lg magic remote will no longer work with my appletv 4k model A1842. HELP!

Während viele Anwender die Update-Routine auf ihren Mobilgeräten oft umgehend nach der Verfügbarkeit neuer Aktualisierungen durchlaufen, vertrauen die Besitzer des Apple TV häufig auf die automatische Aktualisierung ihrer Systeme über Nacht.

Diese greift in der Regel jedoch nicht sofort nach Verfügbarkeit eines neuen Updates, sondern wird von Apple erst nach und nach ausgespielt und landet entsprechend erst nach Tagen beziehungsweise Wochen auf den eigenen Geräten.

Von dem Vorhandensein des neuen Systemupdates, das auf sichtbare Neuerungen verzichtet, haben viele Nutzer erst erfahren, nachdem angelernte Drittanbieter-Fernbedienungen nicht mehr in der Lage waren, die Set-Top-Box zu steuern.

So lassen mehrere Nutzermeldungen darauf schließen, dass die Aktualisierung auf tvOS 17.4 dem Apple TV die Verbindung zu bereits gekoppelten Fernbedienungen hat vergessen lassen und diese neu angelernt werden müssen.

Apple empfiehlt auf Nachfrage, einen Blick in das Benutzerhandbuch des Apple TV zu werfen und hier den Setup-Prozess ein weiteres Mal zu durchlaufen:

Dies scheint jedoch nur bei einigen Anwendern zu funktionieren, andere haben jedoch auch anschließend keinen Erfolg mit dem erneuten Verbindungsaufbau und warten bereits auf die nächste Aktualisierung des Apple TV. Betroffen sind unter anderem LG-, Sony- und Bravia-Modelle. Einige Anwender äußern zudem den Verdacht, tvOS 17.4 könnte Probleme mit der CEC-Anbindung des Apple TV haben:

This seems to be an issue with the 17.4 update on the gen1 ATV4K. Basic CEC control (power/input) still works. The other functions on the LG remote still control my gen2. In my system the gen1 doesn’t show up as an input source on my LG — that’s the first clue something is amiss.