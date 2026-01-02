ifun.de — Apple News seit 2001. 45 440 Artikel

Von iPhone 17e bis Apple Glasses

Mehr als 20 neue Geräte: Das wird Apples Produktoffensive 2026
Fasst man die Leaks der vergangenen Wochen die übereinstimmenden Berichte der Gerüchteküche und die Prognosen der für gewöhnlich gut unterrichteten Personen zusammen, bereitet Apple für das neue Jahr 2026 eine ungewöhnlich breite Produktoffensive vor. Interne Planungen und Hinweise aus der Lieferkette deuten darauf hin, dass im Laufe des Jahres mehr als 20 neue Geräte erscheinen könnten.

Apple Geheim

Neben regelmäßigen Aktualisierungen für iPhone, Mac und iPad sollen auch neue Gerätekategorien sowie Erweiterungen für den Smart-Home-Bereich eine größere Rolle spielen.

Smart Home und Einsteiger im Blick

Bereits im Winter und Frühjahr 2026 wird mit mehreren Produktneuheiten gerechnet. Dazu zählt ein günstigeres MacBook, das erstmals auf einen aus dem iPhone bekannten A-Serie-Chip setzen soll. Damit würde Apple ein besonders preiswertes Notebook anbieten, das sich an Alltagsnutzer richtet. Parallel dazu soll das iPhone 17e erscheinen, das als Einstiegsmodell aktuelle Prozessoren und moderne Kameratechnik bietet, jedoch bewusst unterhalb der Pro-Modelle angesiedelt ist.

Auch das iPad-Portfolio dürfte zu Jahresbeginn überarbeitet werden. Erwartet werden ein Basis-iPad mit neuem Chip sowie ein iPad Air mit M4-Chip. Ergänzend dazu plant Apple offenbar eine zweite Generation des AirTag mit verbesserter Ortungstechnik. Im Smart-Home-Segment sollen neue HomePod-Varianten erscheinen, darunter ein Modell mit Touch-Display, das stärker auf Sprachsteuerung und vernetzte Dienste ausgelegt ist.

iPhone und Audio

  • iPhone 17e: Erwartetes Einstiegsmodell mit aktuellem A-Chip, moderner Frontkamera und Dynamic Island.
  • AirPods Pro 3: Neue Generation mit zusätzlicher Sensorik.

iPad

  • iPad (Basis): Aktualisiertes Standard-iPad mit neuem Chip und KI-Unterstützung.
  • iPad Air (M4): Leistungsupdate des iPad Air mit M4-Chip.

Mac

  • MacBook (günstig): Neues Einstiegs-MacBook mit A-Serie-Chip, farbigen Varianten und Fokus auf Preis und Akkulaufzeit.
  • MacBook Air (M5): Modellpflege mit M5-Chip und möglichen neuen Farboptionen.

Home und Zubehör

  • HomePod Touch: Neues Home-Gerät mit 7-Zoll-Touchscreen und stärkerer Ausrichtung auf Siri und vernetzte Steuerung.
  • HomePod mini 2: Überarbeitetes Modell mit neuem Chip und Detailverbesserungen beim Klang.
  • AirTag 2: Zweite Generation mit neuer Ultra-Wideband-Technik für größere Reichweite und mehr Sicherheit.

Herbst mit neuen iPhones

Der Schwerpunkt des Jahres dürfte wie üblich im Herbst liegen. In diesem Zeitraum werden neue iPhone-Modelle erwartet, darunter ein iPhone 18 Pro mit überarbeitetem Kamerasystem und erstmals unter dem Display integrierter Gesichtserkennung. Zusätzlich kursieren Hinweise auf ein faltbares iPhone im Buchformat, das ein neues Gehäusedesign und andere Materialien nutzen könnte.

Auch bei den Macs stehen größere Änderungen im Raum. Für das MacBook Pro wird ein grundlegendes Redesign erwartet, das ein dünneres Gehäuse und neue Displaytechnologien vorsieht. Ergänzt werden soll das Angebot durch neue Desktop-Rechner und aktualisierte Monitore. Darüber hinaus sind neue Apple-Watch-Modelle sowie überarbeitete AirPods geplant.

iPhone

  • iPhone 18 Pro: Pro-Modell mit neuem A-Chip, kleinerer Dynamic Island und Face ID unter dem Display.
  • iPhone 18 Pro Max: Größere Variante mit Fokus auf Akkulaufzeit und erweiterten Kamerafunktionen.
  • iPhone Fold: Faltbares iPhone im Buchformat mit breitem Innenbildschirm und hochwertiger Verarbeitung.

Mac

  • MacBook Pro (M5 Pro und Max): Leistungsstarke 14- und 16-Zoll-Modelle für professionelle Anwendungen.
  • Mac mini (M5): Aktualisierung mit M5- und optionalem M5-Pro-Chip bei weitgehend unverändertem Konzept.
  • Mac Studio (M5 Max und Ultra): Desktop-Rechner mit neuen Hochleistungs-Chips für anspruchsvolle Aufgaben.
  • MacBook Pro (M6, Redesign): Umfassend neu gestaltetes Modell mit dünnerem Aufbau und neuen Displayoptionen.

Displays

  • Studio Display 2: Neuer Monitor mit 120-Hertz-Technik und HDR-Unterstützung.
  • Zweites Mac-Display: Weiteres Display für professionelle Anwender, möglicherweise als Ergänzung zum Pro Display XDR.

Watch und Wearables

  • Apple Watch Series 12: Neue Generation mit aktualisiertem S-Chip und möglichen zusätzlichen Gesundheitsfunktionen.
  • Apple Watch Ultra 4: Robustes Modell mit möglichen Sensor-Upgrades und erweiterten Eingabemöglichkeiten.

Home und Vision

  • Apple Security Camera: Erste eigene Sicherheitskamera mit Anbindung an HomeKit Secure Video.
  • Apple Video Doorbell: Geplante Türklingel mit Kamera und tiefer Integration in das Smart-Home-System.
  • Apple Glasses: Datenbrille mit iPhone-Anbindung und kameragestützten Assistenzfunktionen, Termin noch offen.

Ob tatsächlich alle genannten Geräte erscheinen, ist offen. Die Vielzahl der geplanten Aktualisierungen und neuen Produktlinien zeigt jedoch, dass Apple für 2026 mit einem deutlich breiteren Angebot rechnet als in vielen Jahren zuvor.
02. Jan. 2026


