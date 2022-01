Menuwhere kümmert sich darum, dass ihr für den Zugriff auf die in der Menüleisten gesammelten Befehle nicht jedesmal an den oberen Bildschirmrand fahren müsst, sondern diese direkt am aktuellen Standort des Mauszeigers zur Hand habt. Hier bietet sich mit der neuesten App-Version 2.2 nun die Option, die gedrückte Befehlstaste in Kombination mit einem Rechtsklick zum Aufruf der Menüs zu verwenden, oder die „Apfel-Taste“ durch eine selbst definierte andere Taste zu ersetzen.

In der neuesten Version 2.2 kommt die App nun für Apples neueste MacBook-Modelle mit 14 und 16 Zoll Bildschirmgröße optimiert. Begleitend dazu merken die Entwickler an, dass sich die aktuellen macOS-Versionen ja wieder zu gerundeten Ecken zurückkehren, der von Displaperture erzeugte Radius aber nochmal deutlich sichtbar größer ist als der derzeitige Apple-Standard.

Die Entwickler Many Tricks haben die letzten Tage dazu genutzt, um gleich drei ihrer kleinen Mac-Helferlein mit Funktionserweiterungen ausgestattet in neuen Versionen zu veröffentlichen: Displaperture, Menuwhere und Menu Bar Tint stehen überarbeitet zum Download bereit.

Maus- und Bildschirmmodifikationen 3 Mac-Helferlein von Many Tricks in neuen Versionen

