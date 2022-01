Günstiges Final-Streaming: Super Bowl, Europa- und Conference League

Das NFL-Game-Pass-Sonderangebot 2022 lässt sich für begrenzte Zeit online buchen. Die Laufzeit und damit der Zugriff auf Aufzeichnungen der Vorrundenspiele, ergänzende Berichterstattung sowie die Live-Übertragung im Originalton und mit der vollständigen Halbzeitshow ist auf 31 Tage beschränkt. Der Super Bowl selbst startet in diesem Jahr am 14. Februar um 0:30 Uhr.

Insert

You are going to send email to