Kleine Abkühlung für heiße Tage: Shark ChillPill kühlt mit Sprühnebel

Die aktuellen Sommertage machen es vielen nicht leicht. Wer nicht gleich eine mobile Klimaanlage wie die Dreame P-Wind, die wir kürzlich vorgestellt haben, oder die Midea PortaSplit, die ständig ausverkauft ist, aufstellen möchte, sondern eine kleine Abkühlung für Schreibtisch, Balkon, Bahn oder Urlaub sucht, sollte sich den kompakten Shark ChillPill ansehen. Der tragbare 3-in-1-Ventilator ist derzeit etwas günstiger erhältlich.

Der ChillPill ist kein Raumventilator, sondern ein kompakter Helfer für unterwegs. Shark kombiniert dafür einen Hochgeschwindigkeits-Ventilator, einen ultrafeinen Sprühnebel und eine sogenannte InstaChill-Kühlplatte. Letztere wird direkt auf die Haut gehalten und soll die lokale Hauttemperatur unter kontrollierten Bedingungen um bis zu 9 Grad senken.

Das Gerät ist damit vor allem für Situationen gedacht, in denen man keine große Lösung nutzen kann oder möchte. Im Zug, im Homeoffice, auf dem Balkon, beim Camping oder auf Reisen kann der Shark ChillPill eine angenehmere Alternative zum einfachen Handventilator sein. Shark bewirbt das Modell zudem als ICAO-konform und damit als handgepäcktauglich.

Ventilator, Sprühnebel und Kühlplatte

Der Ventilator bietet zehn Geschwindigkeitsstufen und erreicht laut Hersteller einen Luftstrom von bis zu 7,5 Metern pro Sekunde. Der Sprühnebel-Pod arbeitet wahlweise dauerhaft oder im Intervallmodus. Das soll für zusätzliche Erfrischung sorgen, ohne Kleidung oder Oberflächen komplett nass zu machen.

Die Laufzeit hängt stark von der gewählten Stufe ab. Shark nennt bis zu 11 Stunden auf der niedrigsten Ventilatorstufe, bis zu 4,5 Stunden auf Stufe 5 und bis zu 1,5 Stunden auf der höchsten Stufe. Geladen wird per USB-C, eine vollständige Ladung soll rund dreieinhalb Stunden dauern.

Praktisch ist auch die modulare Bauweise. Je nach Einsatz lässt sich der ChillPill als Handventilator nutzen, aufstellen oder mit separat erhältlichem Zubehör befestigen. Zum Lieferumfang gehören neben dem Gerät unter anderem die Ventilatorkappe, der Sprühnebel-Pod, die Kühlplatte, ein Ladekabel und Ersatzdochte.

Fürs Büro und unterwegs

Gerade als kleiner Sommerbegleiter ist das Konzept aber spannend. Der Shark ChillPill ist kompakt, wiederaufladbar, vielseitiger als einfache Taschenventilatoren und aktuell bei Amazon reduziert erhältlich. Wer vor dem Urlaub, dem Festivalbesuch oder den nächsten heißen Bürotagen noch einen persönlichen Hitze-Helfer sucht, findet hier eine ungewöhnliche, aber durchaus praktische Lösung.