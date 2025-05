„Clip-it“ zeigt die letzten Objekte aus der Mac-Zwischenablage an

Im Gegensatz zu Windows bietet das Mac-Betriebssystem von Haus aus keine Möglichkeit, den Verlauf der Zwischenablage einzusehen. macOS speichert lediglich das zuletzt kopierte Objekt in der Zwischenablage. Die hier zuvor abgelegten Texte und Bilder werden dabei jeweils ersetzt.

Wenn man auf zuvor per Kopierbefehl oder durch das Drücken der Tastenkombination Befehl+c in der Zwischenablage gespeicherte Objekte zugreifen will, ist man zwingend auf die Unterstützung von Drittanbietern angewiesen. Dementsprechend bieten hier auch einige Entwickler ihre Lösungen an und das Angebot der für diesen Zweck geschaffenen Apps wächst stetig.

Kostenlos im Mac App Store

Mit Clip-it hat der Entwickler David Kelen eine solche App veröffentlicht, die sich vom Aufbau her an der Verlaufsanzeige der Zwischenablage von Windows orientiert. Der Entwickler gibt an, dass er die Anwendung in erster Linie deshalb erstellt hat, weil er genervt davon war, dass macOS dergleichen nicht standardmäßig im Programm hat. Zugleich betont Kelen aber auch, dass seine App keinerlei Cloud-Funktionen oder dergleichen in Anspruch nimmt und die Privatsphäre der Nutzer somit bestmöglich geschützt bleibt. Der Zwischenablage-Verlauf wird ausschließlich lokal auf dem Mac des Nutzers vorgehalten.

Bis zu 50 Verlaufsobjekte speichern

Die „Clip-it“-App wird kostenlos über den Mac App Store angeboten und steht zum Zugriff über die Menüleiste bereit. Mit einer der nächsten Versionen will der Entwickler die Möglichkeit ergänzen, den Verlauf der Zwischenablage nicht nur per Mausklick, sondern auch per Tastaturkürzel einzublenden.

Die maximale Anzahl der von „Clip-it“ vorgehaltenen Objekte kann der Nutzer selbst bestimmen. Über die Einstellungen der App kann man hier einen Wert zwischen den letzten fünf und 50 gespeicherten Objekten vorgeben. Die einzelnen Einträge kann man durch einfaches Anklicken erneut in die Zwischenablage holen oder durch Anklicken des zugehörigen Papierkorb-Symbols jeden für sich löschen. Eine Option zum Entfernen aller Einträge steht in den Einstellungen der Anwendung zur Verfügung.