1Password mit Unterstützung für Apples externes Magic Keyboard

Die Unterstützung für die externe Tastatur mit Touch ID kommt mit 1Password für Mac in Version 7.8.7. Die neue App-Version steht auf der Webseite der Entwickler bereits zum Download bereit . Im Mac App Store findet sich 1Password derzeit noch in der Vorgängerversion 7.8.6, das neueste Update sollte dort in Kürze aber ebenfalls verfügbar sein.

Die Passwortverwaltung 1Password unterstützt jetzt auch Apples neues Magic Keyboard mit Touch ID . Die externe Tastatur mit integriertem Fingerabdrucksensor wurde gemeinsam mit den neuen iMac-Modellen im Frühjahr vorgestellt und kann seit vergangener Woche auch separat erworben werden . Apple bietet die Tastatur wahlweise in kompakter Form zum Preis von 159 Euro oder um zusätzliche Tasten und einen Ziffernblock erweitert für 185 Euro an.

