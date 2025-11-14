1Password entsperrt sich gemeinsam mit dem Rechner

Die Entwickler des Passwortmanagers 1Password wollen das Entsperren der Anwendung auf Desktop-Computern vereinfachen. Nutzer können die App fortan so konfigurieren, dass sie gemeinsam mit dem Computer automatisch entsperrt wird. Die neue Funktion soll mehr Komfort für Anwender bringen, ohne die grundlegenden Sicherheitsmechanismen zu verändern.

Die neue Funktion orientiert sich den Entwicklern zufolge am Status der Systemanmeldung. Sobald ein Mac oder Windows-Computer per Fingerabdruck, Gesichtserkennung, PIN oder Passwort entsperrt wird, kann 1Password diese Bestätigung übernehmen. Die App wird daraufhin direkt entsperrt, ohne dass ein zusätzlicher Authentifizierungsschritt nötig ist.

Die 1Password-Entwickler betonen, dass es sich hier bei um eine freiwillige Option handelt, die sich jederzeit deaktivieren lässt. Die grundlegenden Sicherheitsfunktionen wie der Hardware-Schutz des Geräts sowie die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung seien weiterhin aktiv.

Neue Sicherheitsstufen

Begleitend dazu führt 1Password die Möglichkeit ein, die gewünschte Stufe einfach und schnell mithilfe von vorgefertigten Sicherheitsprofilen zu bestimmen.

Die komfortabelste Option sorgt dafür, dass sich die App automatisch mit dem Computer sperrt und entsperrt. Wer einen Mittelweg wünscht, kann so arbeiten, dass ein erneutes Entsperren nur alle acht Stunden erforderlich ist und dazwischen die Freigabe mithilfe der Geräteanmeldung aktiv ist. Wenn besonders strenge Sicherheitsvorgaben gewünscht sind, sperrt sich 1Password stets, sobald es nicht genutzt wird, und beim Zurückkehren ist stets eine erneute Anmeldung notwendig. Diese Vorgaben lassen sich über die Sicherheitseinstellungen der App an das persönliche Nutzungsszenario anpassen.

Um zu vermeiden, dass Nutzer, die ihr Passwort nur selten oder gar nicht mehr eingeben, den Zugang zu ihrem 1Password-Tresor verlieren, fordert die App im Zusammenhang mit der Verwendung der großzügigeren Sicherheitsprofile dazu auf, einen Wiederherstellungscode anzulegen.