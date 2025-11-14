Netflix bringt Partyspiele auf den Fernseher

Netflix erweitert sein Spieleangebot um eine Auswahl an Partyspielen für gemeinsame Abende vor dem Fernseher. Die Spiele lassen sich direkt über die Netflix-App auf dem TV-Gerät starten. Das Smartphone dient dabei als Controller. Je nach Titel können so bis zu zehn Personen gemeinsam spielen. Die Nutzung ist im Abonnement von Netflix enthalten.

Nach Auswahl eines kompatiblen Spiels erscheint ein QR-Code auf dem Bildschirm. Sobald dieser mit dem Smartphone gescannt wird, kann das Mobilgerät als Controller verwendet werden. Auf dem TV-Bildschirm sehen Spieler den aktuellen Punktestand, Rundenfortschritte und weitere Informationen zum laufenden Spiel. Laut Netflix ist der Partymodus zum Start in fünf Spielen verfügbar. Weitere Titel sollen folgen.

Boggle Party greift das bekannte Prinzip der Wortsuche auf. Bis zu acht Personen markieren Begriffe auf einem zufälligen Buchstabengitter. Die TV-Ansicht zeigt gefundene Wörter und Punkte. Eine Einzelspieler-Variante ist ebenfalls vorhanden.

greift das bekannte Prinzip der Wortsuche auf. Bis zu acht Personen markieren Begriffe auf einem zufälligen Buchstabengitter. Die TV-Ansicht zeigt gefundene Wörter und Punkte. Eine Einzelspieler-Variante ist ebenfalls vorhanden. LEGO Party! kann man mit maximal zu viert spielen. Das Spiel umfasst 60 kurze Wettbewerbe. Die Spieler bewegen sich über ein virtuelles Spielfeld und sammeln digitale Bausteine. Die Aufgaben reichen von einfachen Reaktionsspielen bis zu kleinen Geschicklichkeitsduellen.

kann man mit maximal zu viert spielen. Das Spiel umfasst 60 kurze Wettbewerbe. Die Spieler bewegen sich über ein virtuelles Spielfeld und sammeln digitale Bausteine. Die Aufgaben reichen von einfachen Reaktionsspielen bis zu kleinen Geschicklichkeitsduellen. Pictionary: Game Night setzt auf ein bekanntes Prinzip: Mit bis zu zehn Spielern erstellt man hier auf dem Smartphone Zeichnungen, die in Echtzeit auf dem Fernseher erscheinen. Die Punktevergabe richtet sich danach, wie schnell die anderen den Begriff erraten.

setzt auf ein bekanntes Prinzip: Mit bis zu zehn Spielern erstellt man hier auf dem Smartphone Zeichnungen, die in Echtzeit auf dem Fernseher erscheinen. Die Punktevergabe richtet sich danach, wie schnell die anderen den Begriff erraten. Tetris Time Warp führt das bekannte Puzzleprinzip für bis zu vier Spieler fort. Durch das Abräumen von Tetris-Steinen werden Bonusrunden und Retro-Versionen von Tetris freigeschaltet.

führt das bekannte Puzzleprinzip für bis zu vier Spieler fort. Durch das Abräumen von Tetris-Steinen werden Bonusrunden und Retro-Versionen von Tetris freigeschaltet. Party Crashers: Fool Your Friends ist ein Spiel für drei bis sechs Nutzer und basiert darauf, dass einer der Nutzer nicht weiß, um welchen Begriff es in der aktuellen Runde geht. Die übrigen versuchen durch geschickte Taktik, den Unwissenden zu erkennen.

Weitere Informationen zu Netflix-Spielen für den Fernseher findet ihr beim Netflix-Support. Dort sind auch die kompatiblen TV- und Streaming-Geräte gelistet. Apple TV ist bislang nicht dabei, Amazon Fire TV schon. Alternativ kann man die Spiele auch über den Webbrowser nutzen.