1Password 8 für Mac verfügbar

Nach dem Update sticht zunächst das komplett überarbeitete Erscheinungsbild der App ins Auge. Layout und Fensterdesign präsentierten sich jetzt deutlich moderner und am aktuellen Mac-Betriebssystem orientiert. Darüber hinaus haben die Entwickler verschiedene Funktionserweiterungen, Verbesserungen und auch Neuerungen implementiert. Dazu zählt insbesondere die Möglichkeit, jederzeit per Tastenkürzel ein Spotlight-ähnliches Fenster zum schnellen Suchzugriff auf die 1Password gespeicherten Daten aufzurufen oder Anmeldedaten direkt im Browser auszufüllen. Ab Werk sind hier die Tastenkombinationen Befehl-Shift-Leerzeichen und Befehl-Backslash vorgegeben, diese können in den allgemeinen Einstellungen der App geändert werden.

Insert

You are going to send email to