Champions League bei Prime Video: Live-Fußball mit X-Ray-Infos

Auf Prime Video gibt es heute Abend wieder hochklassigen Fußball live zu sehen. Um 20 Uhr startet die Übertragung der Champions-League-Begegnung zwischen Villarreal und dem FC Liverpool . Das erste Spiel hat Liverpool in der vergangenen Woche mit 2:0 gewonnen und im Rückspiel entscheidet sich nun die Teilnahme am Endspiel des diesjährigen Wettbewerbs. Im zweiten Halbfinale stehen sich morgen Real Madrid und Manchester City gegenüber.

