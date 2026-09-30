Apple TV am Abend: „Dr. House“-Darsteller wird Gangsterboss und neue Trailer

Apple TV liefert uns auch an diesem Mittwochabend wieder einige Neuigkeiten. Besonders düster wird es bei den beiden kommenden Krimiserien „The Wanted Man“ und „Nocturne“. Daneben gibt es einen neuen Trailer zur zweiten Staffel von „Where’s Wanda?“, Nachschub für „Carême“, zwei neue Weihnachtsspecials und einen neuen Zuschauerrekord.

Stephen Graham und Liev Schreiber in „Nocturne“, ab 30. Oktober 2026 auf Apple TV.

Hugh Laurie plant den Gefängnisausbruch

In „The Wanted Man“ tauscht Hugh Laurie Arztkittel und Ermittlerrolle gegen das organisierte Verbrechen. Laurie spielt Felix Carmichael, einen Gangsterboss, der von einem Mitglied seiner eigenen Organisation verraten und ins Gefängnis gesteckt wird. Dort plant er schließlich die Flucht.

Die achtteilige Serie stammt von „Hijack“-Schöpfer George Kay und startet am 6. Januar 2027 mit zwei Folgen. Neben Laurie gehören unter anderem Thandiwe Newton, Fionn Whitehead und Stephen Dillane zur Besetzung.

„Nocturne“ schickt Stephen Graham auf die Jagd

Deutlich früher erscheint „Nocturne“. Die Krimiserie basiert auf Romanen des schwedischen Autorenduos Lars Kepler und bringt Liev Schreiber, Zazie Beetz und Stephen Graham zusammen. Graham übernimmt dabei die Rolle des Serienmörders Jurek Walter.

Schreiber spielt den ehemaligen Soldaten und heutigen Mordermittler Jonah Lynn, dessen Familie ebenfalls ins Visier des Täters gerät. Die zehn Folgen starten am 30. Oktober, die ersten beiden werden gemeinsam veröffentlicht.

„Where’s Wanda?“ und „Carême“ gehen weiter

Schon am 21. Oktober kehrt Apples erste deutschsprachige Serie „Where’s Wanda?“ zurück. In Staffel zwei wird Wanda neben einer Leiche erwischt und ihre Familie muss versuchen, ihre Unschuld zu beweisen. Der deutsche Trailer zur zweiten Staffel steht bereits bereit.

Auch „Carême“ wird fortgesetzt. Apple hat eine zweite Staffel des französischen Historiendramas bestellt. Die Dreharbeiten sollen bereits in Kürze in Paris beginnen, einen Veröffentlichungstermin gibt es bislang jedoch nicht.

Weihnachten mit Snoopy und den Fraggles

Für die Weihnachtszeit erweitert Apple sein Familienprogramm. „Snoopy Presents: 12 Days of Snoopy“ startet am 13. November. Darin landet Snoopy auf der Liste der unartigen Kinder und hat zwölf Tage Zeit, das wieder geradezurücken.

Am 4. Dezember folgt „Fraggle Rock: A Holiday Gift“. Das neue Musik-Special dreht sich um Wembley, der als sogenannter Spirit Captain für Weihnachtsstimmung sorgen soll.

Apple TV meldet seine bislang stärkste Woche

Für Apple scheint sich der Ausbau des Angebots auszuzahlen. In der Woche ab dem 14. September verzeichnete Apple TV nach Unternehmensangaben die bislang höchste wöchentliche Nutzung. Gegenüber dem Vorjahr legte die Zuschauerzahl um 67 Prozent zu.

Dazu beigetragen haben unter anderem „Mayday“, die vierte Staffel von „Ted Lasso“ sowie die zahlreichen Emmy-Auszeichnungen. „Widow’s Bay“ legte nach der Preisverleihung laut Apple innerhalb einer Woche um 280 Prozent zu, „Pluribus“ um 200 Prozent. Absolute Zuschauer- oder Abonnentenzahlen nennt Apple allerdings weiterhin nicht.