Zwischenablage-Manager Pastebot erscheint in Version 3

Der Zwischenablage-Manager Pastebot ist in Version 3.0 erschienen. Das Update fällt in das zehnte Jahr seit der ursprünglichen Veröffentlichung der Anwendung. Hinter der App steht mit Tapbots ein Entwicklerstudio, das vor allem durch den Twitter-Client Tweetbot bekannt wurde.

Mit Version 3 haben die Entwickler die App umfassend überarbeitet. An der Kernfunktion der App ändert sich allerdings nichts. Pastebot konzentriert sich weiterhin auf die Verwaltung der Zwischenablage, ergänzt um neue Organisations- und Automatisierungsfunktionen.

Neue Funktionen für die Zwischenablage

Pastebot speichert Inhalte der Zwischenablage fortlaufend und stellt sie später erneut zur Verfügung. Über eine Suchfunktion lassen sich auch ältere Einträge schnell wiederfinden. Zu jedem Eintrag können zusätzliche Notizen hinterlegt werden, die ebenfalls in die Suche einfließen.

Wer verhindern möchte, dass bestimmte Inhalte gespeichert werden, kann einzelne Apps von der Aufzeichnung ausschließen oder gezielt Bilder, Texte oder Kurzbefehle ausnehmen. Für besonders sensible Programme lässt sich die Speicherung vollständig deaktivieren.

Filter, Pastebins und iCloud

Häufig benötigte Elemente lassen sich in sogenannten Pastebins dauerhaft speichern. Zusätzlich können intelligente Sammlungen eingerichtet werden, die Einträge anhand frei definierbarer Regeln automatisch zusammenfassen.

Die gespeicherten Inhalte können zudem vor dem Einfügen bearbeitet werden. Dafür stellt Pastebot Filter bereit, die sich miteinander kombinieren und per Tastenkombination aufrufen lassen. Auf diese Weise lassen sich beispielsweise Texte vor dem Einfügen automatisch umwandeln oder anpassen.

Pastebot kann nun auch mehrere kopierte Elemente sammeln und anschließend in festgelegter Reihenfolge einfügen. Das kann beispielsweise beim Ausfüllen von Formularen hilfreich sein. Zudem ist die Synchronisierung über iCloud neu. Gespeicherte Zwischenablagen, Sammlungen und Filter stehen so auf mehreren Macs zur Verfügung. Die neue Version unterstützt außerdem Apple Kurzbefehle und den Zugriff über die Kommandozeile. Dadurch lässt sich die Verwaltung der Zwischenablage in automatisierte Arbeitsabläufe integrieren.

Mac-App-Store-Version steckt fest

Pastebot 3 wird direkt bei den Entwicklern für 39 Dollar angeboten. In diesem Preis sind alle Updates für ein Jahr enthalten. Optional lässt sich der Zeitraum mit Updates für weitere 19 Dollar um ein Jahr verlängern. Upgrades von Pastebot 2 sind für 26 Dollar erhältlich.

Über den Mac App Store soll Pastebot als Abo-Version für 24,99 Dollar im Jahr oder 2,99 Dollar im Monat angeboten werden. Diese Version steckt allerdings noch in Apples Prüfprozess fest.