Zwischenablage-Manager Paste steigt auf Abo-Modell um

Mit dem Zwischenablage-Manager Paste setzt die nächste namhafte App auf ein Abo. Die Umstellung kommt mit der zum Wochenende veröffentlichten Versionen 2.6 für Mac und 2.2.0 für iOS. Das neue Preismodell sieht die Nutzung auf Mac, iPhone und iPad zum Monatspreis von 99 Cent bzw. 10,99 Euro bei jährlicher Bezahlweise vor.

Um ihre Bestandskunden nicht vor den Kopf zu stoßen, räumen die Paste-Entwickler ehemaligen Käufern der App die Nutzungsmöglichkeit der neuen Version über ein volles Jahr hinweg ein. Zudem biete das neue Abo-Modell allen Nutzern die Möglichkeit, den Leistungsumfang ihrer App auf allen Plattformen über 14 Tage hinweg kostenlos zu testen. Die Entwickler habe die Änderungen in einem Blockeintrag beschrieben und diesen – wohl aufgrund aufkommender Kritik – um ein weiteres Statement mit dem Titel „Why subscription?“ ergänzt.

Wir denken, dass das Abonnementmodell wenn man so will eine 2020-Version von kostenpflichtigen Updates ist. Wir glauben, dass die Software-Welt damit eine bessere Richtung einschlägt, in der Apps den Benutzern zu einem niedrigeren Preis mehr Wert bieten können und die Benutzer nur für das bezahlen können, was sie auch nutzen.