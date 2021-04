LG kündigt drei neue Soundbars mit AirPlay 2 an

LG wird in diesem Jahr drei mit AirPlay 2 kompatible Soundbar-Modelle auf den Markt bringen. Der Hersteller will noch in diesem Monat mit der Markteinführung der Geräte beginnen.

Die Vorteile der AirPlay-Kompatibilität von Soundbars liegen auf der Hand. Die Lautsprecher lassen sich damit auch direkt von Apple-Geräten aus ansprechen und dank AirPlay 2 zudem in Multiroom-Umgebungen integrieren.

Im Rahmen der Vorstellung seiner Soundbar-Modelle für 2021 hat LG drei der Geräte mit AirPlay-2-Unterstützung und damit verbunden auch Siri-Funktionen gelistet. Die Modelle unterscheiden sich mit Blick auf ihre Multiroom-Funktionen und Leistung. So beginnt das neue AirPlay-2-Lineup von LG mit der Soundbar SP8YA mit 440 Watt und 3.1.2 Audio. Das Modell SP9YA bringt es auf 520 Watt und kommt mit Unterstützung von 5.1.2 Heimaudio und das Top-Modell SP11RA liefert bis zu 770 Watt und bietet 7.1.4-Unterstützung.

LG hat sich noch nicht zu den Preisen der neuen Geräte geäußert. Diese dürften dann im Zuge der Markteinführung veröffentlicht werden.