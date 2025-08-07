OpenAI stellt GPT-5 vor: Neues Modell auch ohne Abo nutzbar

Wie erwartet hat OpenAI mit GPT-5 eine neue Generation seines Sprachmodells an den Start gebracht. Das System ist ist laut Ankündigung wesentlich intelligenter, schneller und vielseitiger einsetzbar als alle bisherigen Versionen und soll GPT-4o als Standardmodell in ChatGPT ersetzen. GPT-5 wird schrittweise an alle Nutzer verteilt, dazu zählen auch Nutzer des kostenlosen Angebots von OpenAI, hier wird es allerdings Einschränkungen mit Blick auf die Anzahl der Anfragen geben.

Eine der Besonderheiten von GPT-5 ist ein spezielles „Denk-Modul“, das bei komplexeren Anfragen automatisch aktiviert wird. Die Auswahl zwischen den verschiedenen Modellen erfolgt über einen internen „Router“, der in Echtzeit entscheidet, welches Modell verwendet wird, und dabei unter anderem die Aufgabenstellung, den Schwierigkeitsgrad sowie frühere Nutzungsdaten berücksichtigt. Von Nutzerseite kann diese Entscheidung beispielsweise durch in der Eingabe enthaltene Aufforderungen wie „denk gründlich darüber nach“ beeinflusst werden.

Verbesserungen in Alltagsanwendungen

Laut OpenAI schlägt sich GPT-5 insbesondere bei Alltagsanforderungen wie Schreiben, Programmieren und insbesondere bei Gesundheitsthemen deutlich besser. Laut internen Tests liefert das Modell in realitätsnahen Szenarien fundiertere Einschätzungen, fragt gezielter nach und passt sich besser an das Vorwissen der Nutzer an. OpenAI betont allerdings, dass GPT-5 keine ärztliche Beratung ersetzen kann. Zudem könne das Modell komplexe Programmieraufgaben besser bewältigen – etwa bei der Erstellung von Webseiten oder beim Debugging größerer Codemengen.

ChatGPT wird ehrlicher

GPT-5 soll generell weniger Fehler machen, Anweisungen präziser umsetzen und auch weniger dazu neigen, sich beim Nutzer einzuschmeicheln. Das Modell wurde laut OpenAI gezielt darauf trainiert, auch in mehrdeutigen oder schwierigen Situationen klarer zwischen möglichen, unmöglichen oder unsicheren Aufgaben zu unterscheiden. Auch die Fähigkeit, Aufgaben ehrlich zu verweigern oder nur teilweise zu beantworten, sei gestiegen. Neue Trainingsmethoden sollen auch dafür sorgen, dass Antworten so hilfreich wie möglich bleiben, ohne potenziell schädliche Inhalte zu liefern.

Auch für nicht zahlende Nutzer

Der Zugriff auf GPT‑5 unterscheidet sich je nach Abo-Modell vor allem im Nutzungsumfang. Pro-Abonnenten erhalten unbegrenzten Zugang sowie Zugriff auf die leistungsstärkere Variante GPT‑5 Pro. Plus-Nutzer können GPT‑5 ebenfalls standardmäßig verwenden, allerdings mit geringeren Nutzungskontingenten. Auch Team-, Unternehmens- und Bildungskunden sollen das Modell mit großzügigen Limits im Arbeitsalltag einsetzen können.

Bei kostenlosen Accounts erfolgt die vollständige Freischaltung der erweiterten Denkfunktionen schrittweise. Nach Erreichen der Nutzungslimits übernimmt eine kleinere Version namens GPT-5 mini die Antwortgenerierung.