Apple TV+: Neue Staffel von „Teheran“ holt „Dr. House“ ins Boot

Apple schickt den Spionagethriller „Teheran“ in eine weitere Runde. Das Unternehmen hat offiziell angekündigt, dass sich die dritte Staffel der Erfolgsserie bereits in der Produktion befindet.

Im Zusammenhang mit der Ankündigung der Fortsetzung kann Apple zudem mit einem namhaften Neuzugang im Cast der Serie klotzen. In der dritten Staffel wird „Dr. House“ Hugh Laurie die Darstellertruppe um Glenn Close und Niv Sultan in einer Hauptrolle ergänzen.

„Teheran“ handelt von der für den israelischen Geheimdienst Mossad tätigen Agentin Tamar, die unter falscher Identität in Teheran eingeschleust wurde, um bei der Zerstörung eines Atomreaktors zu helfen.

Mit Blick auf den Starttermin der neuen Folgen hält sich Apple noch bedeckt. Die ersten beiden Staffeln sind bereits über Apple TV+ verfügbar.

Serien-Neuzugang „Liaison“ startet am 24. Februar

Darüber hinaus hat Apple den ersten Trailer für die Englisch-französische Koproduktion „Liaison“ veröffentlicht. Hier spielen Vincent Cassel und Eva Green zwei Agenten, die ehemals ein Liebespaar waren und jetzt gemeinsam gegen internationale Cyberangriffe kämpfen.

Der Serien-Neuzugang startet am 24. Februar mit der ersten Folge und wird dann bis zum 31. März um wöchentlich eine neue Episode erweitert.

Neo-Noir-Thriller „Sharper“ ab 17. Februar

Eine Woche vor „Liaison“ startet am 17. Februar der Thriller „Sharper“ aus der Feder von Benjamin Caron, in dem unter anderem Julianne Moore, Sebastian Stan und Justice Smith in den Hauptrollen spielen. Der Neo-Noir-Thriller spielt in New York City und handelt von rücksichtslosen Manipulationen und riskanten Machtspielen.

Der erste Neustart im aktuellen Monat ist seit dem 3. Februar mit „Der Morgen davor und das Leben danach“ verfügbar. Hier steht bislang die erste Folge der Serie um einen 12-jährigen Jungen, der als Einziger eine Flugzeugkatastrophe überlebt hat, bei Apple TV+ zum Abruf bereit.