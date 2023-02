Sennheiser HD 660 S2: Offener Hi-Fi-Kopfhörer in überarbeiteter Version

Mit dem Sennheiser HD 660 S2 kommt am 21. Februar ein Nachfolger für den Kopfhörer-Klassiker HD 660 S in den Handel. Sennheiser verspricht für das neue Modell verbesserte Klangeigenschaften über das gesamte Frequenzspektrum hinweg, insbesondere jedoch mehr Tiefen und feinere Nuancen im Bassbereich.

Beim Sennheiser HD 660 S2 handelt es sich wie bei seinem Vorgänger um einen klassischen kabelgebundenen Kopfhörer mit offenen Hörmuscheln. Zielgruppe sind hier eindeutig anspruchsvolle Nutzer im audiophilen Bereich, denen der Hersteller ein komfortables und außergewöhnliches High-Fidelity-Klangerlebnis mit einer Extraportion Bass verspricht.

Klassische Klinkenstecker

Um eine möglichst flexible Verwendung zu ermöglichen, packt Sennheiser dem Kopfhörer nicht nur zwei 1,8 Meter lange, abnehmbare Kabel mit 6,3 mm- und 4,4 mm-Stereo-Klinkensteckern, sondern auch einen Adapter auf 3,5 mm Klinke bei. Die Tatsache, dass sich keine dieser Verbindungsarten ohne Adapter mit aktuellen iPhones verträgt, dürfte nicht weiter ins Gewicht fallen. Mit einer Impedanz von 300 Ohm ist die Verwendung mit hochwertigen Abspielgeräten oder zumindest eines Kopfhörerverstärkers angeraten. Den Frequenzgang des Kopfhörer gibt Sennheiser mit 8 – 41.500 Hz und die Größe der Wandler mit 38 Millimeter an.

Beim Sennheiser HD 660 S2 handelt es sich um einen Over-Ear-Kopfhörer mit einem Gewicht von 260 Gramm. Das Innenleben der Ohrmuscheln des „offenen“ Hörers ist von außen her lediglich mit einem Gitter geschützt. Sennheiser betont, dass der Kopfhörer in Deutschland entwickelt und wie andere Produkte in seinem Portfolio in Irland gefertigt wird, es sich also um ein vollumfänglich europäisches Produkt handelt.

Der Sennheiser HD 660 S2 kann von heute an zum Preis von 599 Euro vorbestellt werden und geht am 21. Februar in den Handel. Den Vorgänger bietet Sennheiser bis auf Weiteres noch zum reduzierten Preis von 439 Euro an.