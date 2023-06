Zum Silo-Finale: Apple streamt ganze Folge auf Twitter

Silo erzählt die Geschichte der letzten 10.000 Menschen auf der Erde, die ihr Dasein in einer dystopischen Zukunft nicht mehr auf der Erdoberfläche, sondern in Schutzräumen unter der Erde verbringen. Diese befinden sich mehrere Kilometer im Untergrund und sollen deren Bewohner vor der tödlichen Außenwelt schützen.

Die 59 Minuten lange Episode „Freedom Day“, die zusammen mit der zweiten Folge „Holston’s Pick“ bereits am 5. Mai veröffentlicht wurde, lässt sich auf Twitter nun in Gänze konsumieren . Für den Zugriff auf die Episode ist weder ein Twitter-Account noch eine Anmeldung erforderlich.

Here’s the entire first episode. pic.twitter.com/lIcTXCQ9D6

3 days until the #Silo finale.

Insert

You are going to send email to