Dreame R20: Soll da wirken, wo Saugroboter nicht fahren können

Uns gefällt das All-in-One-Paket, das mit einem Verkaufspreis von 399 Euro fast schon als preisgünstig bezeichnet werden darf. Nicht zuletzt weil der R20 das am besten ausgestattete Pferd im Stall der von Dreame angebotenen Handstaubsauger ist. Was uns nicht gefällt: Die Volle Ladung des R20 benötigt vier Stunden

Der Schmutzbehälter des R20 lässt sich mit einem Knopfdruck direkt über den Mülleimer entleeren, der eingesetzte Filter kann bei Bedarf unter fließend Wasser gereinigt werden. Zukunftstauglich: Der Akku des R20 ist nicht fest im Gerät verbaut, sondern lässt sich ebenfalls per Knopfdruck trennen und kann im Bedarfsfall so problemlos ersetzt bzw. um einen zweiten Akku ergänzt werden.

Im Einsatz, der mit einem vollen Akku gerne auch 90 Minuten dauern darf, lässt sich der R20 dann wahlweise mit dem Finger am Auslöser oder auch im Dauerbetrieb nutzen. Zudem lässt sich der Saugmodus direkt am Gerät wählen.

Von Dreame, dem Anbieter intelligenter Saugroboter wie etwa dem Dreame L10 gibt es mit dem R20 nun einen neuen Handstaubsauger, der sich für all jene Situation anbietet, in denen die eigenen Roboter nicht mehr weiterhelfen können.

Insert

You are going to send email to