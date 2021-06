Zum Prime Day: 10-Euro-Gutschein für Prime-Kunden

Wollt ihr an der Aktion teilnehmen, müsst ihr über eine laufende Prime-Mitgliedschaft verfügen und eure Bestellung bei Amazon – Kleine Unternehmen bis zum 20. Juni 2021 abgeschlossen haben. Am Prime Day wird das Guthaben dann automatisch mit euren Einkäufen verrechnet. Das Kleingedruckte zur Aktion könnt ihr hier einsehen .

Ein Haken, der beachtet werden muss : Die im Rahmen der Aktion verteilten 10-Euro-Gutscheine müssen zwingend am Prime Day, also zwischen dem 21. Juni 2021 um 00:00 Uhr und dem 22. Juni 2021 um 23:59 Uhr eingelöst werden.

