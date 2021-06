Logitech Rugged Combo 3 Touch: iPad-Tastaturhülle für den Schulbetrieb

Logitech gibt den Preis für das neue Tastatur-Case „Rugged Combo 3 Touch“ mit 119 Euro an. Der Vertrieb soll zumindest anfangs nur über die für Bildungskunden reservierten Kanäle von Apple und Logitech laufen. Das zugrundeliegende Standardmodell des Combo Touch Case bietet Logitech bereits seit vergangenem Jahr an.

Logitech zufolge ist das robuste Design speziell für den Einsatz im schulischen Umfeld konzipiert. Das iPad soll darin auch Stürze aus bis zu 1,4 Metern Höhe überleben und den regelmäßigen Transport in Rucksäcken und Schultaschen überstehen. Das Logitech-Case schützt sowohl die Rück- als auch Vorderseite des Tablets. Insbesondere sorgt die Konstruktion dabei für den Schutz der integrierten Tastatur beim Transport und soll so Ausfälle und Reparaturaufwand minimieren.

Mit dem Rugged Combo 3 Touch bietet Logitech seine für den Einsatz in Schulen und Universitäten konzipierte Rugged-Tastaturhülle für das iPad jetzt auch mit integriertem Touchpad an. Die neue Case-Variante ist mit dem Standard-iPad der 7. und 8. Generation kompatibel.

