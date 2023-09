Zum iPhone-Launch am Freitag: Apple-Angestellte wollen streiken

Bei unseren französischen Nachbarn könnte der Verkaufsstart des iPhones am morgigen Freitag wieder von langen Warteschlangen der am neuen Gerät interessierten Kunden begleitet werden. Schuld daran dürfe in diesem Jahr allerdings nicht die enorm große Anziehungskraft der iPhone-15-Familie sein, die die Menschen wieder vor den Apples Stores zelten lässt, sondern ein sich anbahnender Arbeitskampf.

Zu diesem aufgerufen hat die Gewerkschaft CGT Apple Retail. Sowohl am Freitag als auch am Samstag sind gewerkschaftlich organisierte Mitarbeiter in Apples Filialgeschäften dazu aufgefordert die Arbeit niederzulegen, um damit für die Durchsetzung von Lohnforderungen zu protestieren.

7 Prozent mehr Gehalt gefordert

Die Apple-Angestellten wollen unter anderem eine Lohnsteigerung von sieben Prozent durchsetzen und plädieren dafür den noch immer geltenden Einstellungsstopp aufzuheben. Der Aufruf wird von insgesamt vier Retail-Gewerkschaften unterstützt und erfährt zudem Zuspruch aus Spanien und anderen Teilen Europas – unklar ist ob es hier zu Solidaritätsaktionen kommen wird.

Beobachter gehen davon aus, dass der Streikaufruf den Verkaufsauftakt der neuen iPhone-Generation massiv stören dürfte, werden entsprechende Protestaktionen doch vor allen 20 Apple Stores in Frankreich erwartet. Ein Land in dem die gewerkschaftliche Organisation nach wie vor weit verbreitet ist und Proteste häufig auf ein breites Verständnis in der betroffenen Bevölkerung treffen.

Demo vor dem Apple Store Opéra in Paris

Neben Arbeitsniederlegungen in den 20 Apple-Filialen ist Freitagmorgen gegen 9:30 Uhr eine gemeinsame Kundgebung vor dem Opéra Apple Store in Paris geplant.

Dem Streikaufruf vorausgegangen war eine längere Verhandlung zwischen Apple und den Gewerkschaften im Sommer, die jedoch ergebnislos abgebrochen wurde. Mitte Juli warfen die Gewerkschaften Apple vor, absichtlich zu versuchen „die bisher erzielten Fortschritte zunichte zu machen“. Statt einer siebenprozentigen Gehaltserhöhung hatte Apple eine durchschnittliche Anhebung der Löhne um 4,5 Prozent angeboten.