Echo Hub: Amazons neuer Smart-Home-Controller kostet 200 Euro

Die vorhandenen Smart-Home-Geräte sollen perspektivisch nicht mehr in einer Liste, sondern in einem Gebäudegrundriss dargestellt werden, den Anwender selbst erstellen und hier die installierten Geräte verorten können. Die neue Grundrissfunktion soll, wie der Echo Hub selbst, zuerst in den vereinigten Staaten verfügbar gemacht werden.

Der Echo Hub besitzt einen acht Zoll großen Touchscreen, auf dem sich mehrere Livestreams aktiver Überwachungskameras darstellen lassen und lässt sich per WLAN ins Heimnetzwerk einbinden. Wird das Gerät mit einem Ethernetkabel verbunden, kann die Stromversorgung per Power-over-Ethernet-Adapter erfolgen.

