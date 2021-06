„Zubehör mit Siri“: Drittanbieter-Produkte sollen in diesem Jahr starten

Apple hält sich mit Details zur Umsetzung noch zurück. Bekannt ist lediglich, dass die Befehle zur Verarbeitung an einen lokalen HomeKit-Hub übergeben werden. In dem von Apple genannten Beispiel ist hier von einem HomePod die Rede, allerdings scheint zumindest wahrscheinlich, dass anstelle des Siri-Lautsprechers auch ein als HomeKit-Zentrale verwendetes Apple TV diese Aufgabe übernehmen kann.

Apples Sprachassistentin Siri kann künftig auch in Geräte von anderen Herstellern integriert werden. Apple will diese Option noch in diesem Jahr für Anbieter von HomeKit-Zubehör bereitstellen.

