3D-Audio ab Herbst auch für Apple TV und M1-Macs

Apple will den begleitenden Angaben zufolge im Zusammenhang mit der Einführung dieser Funktion auch den Verbindungsprozess zwischen Abspielgerät und drahtlosen Kopfhörern vereinfachen. So soll ein automatisch erscheinendes Fenster die Verbindung anbieten, sobald man sich mit aktiven Kopfhörern einem Mac oder Apple TV nähert.

Apple zufolge wird 3D-Audio auf M1-Macs und Apple TV sowohl Stereo, Surround-Sound mit 5.1 oder 7.1 und Dolby Atmos unterstützen. In Verbindung mit den AirPods Pro oder AirPods Max soll 3D-Audio dann für ein raumfüllendes Klangerlebnis sorgen. Die Funktion zur Audioausrichtung soll dabei automatisch zugeschaltet werden, sobald sich ein Nutzer setzt und eine Zeit lang in die gleiche Richtung schaut. Apples dynamische Kopferfassung lokalisiert auf diese Weise den Bildschirm als Klangzentrum. Steht man auf und bewegt sich im Raum, beispielsweise um die Position zu wechseln, so erfolgt diese Aktvierung erneut.

Im Rahmen der Entwicklerkonferenz WWDC hat Apple auch angekündigt, dass Besitzer eines Apple TV oder eines Mac mit M1-Prozessor in Verbindung mit den Apple-Kopfhörern AirPods Pro und AirPods Max in den Genuss von 3D-Audio kommen können. Insbesondere mit Blick auf den Filmgenuss über Apple TV warten zahlreiche Nutzer schon länger auf eine solche Option.

Insert

You are going to send email to