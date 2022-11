VOCOlinc Stehleuchte: HomeKit-Stimmungslicht im Angebot

Obendrauf findet sich in der Stehlampe von VOCOlinc noch ein Musikmodus integriert. Das Zubehör ist mit einem Mikrofon ausgestattet, das bei Aktivierung einen „Lichtorgelmodus“ bereitstellt und es erlaubt, einen von vier verschiedenen, sich an das akustische Umfeld anpassenden Musikmodi auszuwählen um entsprechend rhythmische Lichteffekte zu erzeugen.

Die Stehlampe ist mit Apple Home, Amazon Alexa und Google Home kompatibel und wird über 2,4 GHz WLAN in ein vorhandenes Heimnetz eingebunden. Anschließend ist wahlweise die Steuerung per App oder auch Siri sowie die Sprachassistenten von Amazon und Google möglich.

Der Smarthome-Ausstatter VOCOlinc bietet seine seit vergangenem Monat erhältliche Stehleuchte mit Sprachsteuerung vorübergehend mit deutlichem Preisnachlass an. Wenn ihr den Rabattcoupon über 35 Prozent auf der Produktseite aktiviert, kostet die Lampe am Ende nur noch 52 statt der regulären 80 Euro.

