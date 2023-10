Balkonkraftwerk Zendure SolarFlow: Neuer Smart Plug ausprobiert

Den intelligenten Zwischenspeicher für Balkonkraftwerke, den der Anbieter Zendure unter dem Label Zendure SolarFlow anbietet, haben wir bereits ausführlich getestet und vorgestellt. SolarFlow sichert den tagsüber gewonnenen Sonnenstrom in bis zu vier stapelbaren Akkus und gibt diesen zu selbstgewählten Zeiten wieder ab. So verpufft der tagsüber geerntete Strom nicht einfach in der Leitung, wenn vielleicht ohnehin niemand zu Hause ist, sondern lässt sich auch während abendlicher Lastspitzen (etwa zum Start des Wäschetrockners) noch verbrauchen.

Smart Plugs kommunizieren Per WLAN mit dem SolarFlow-Balkonkraftwerk

Echtzeit-Überwachung für Verbraucher

Mit dem Zendure Smart Plug für das SolarFlow Balkonkraftwerk hat der Anbieter zur Funkausstellung IFA in Berlin eine neue Zwischensteckdose vorgestellt, die sich um die Kommunikation zwischen Verbrauchern und dem Zwischenspeicher auf dem Balkon kümmert – ein Konzept das wir vom EcoFlow PowerStream kennen. Der Smart Plug kann die Ausgangsleistung der vorhandenen SolarFlow-Akkus anpassen, indem der Echtzeitbedarf des Verbrauchers im Blick behalten wird.

Anwender sparen sich mit dem 30 Euro teuren Acessoire, die Uhr im Blick zu behalten, um den Wäschetrockner immer zu den selben Zeiten einzuschalten. Auch die App muss nicht mehr in die Hand genommen werden, um die Stromabgabe manuell zu starten. Stattdessen beobachtet der Smart Plug verbundene Verbraucher und kommuniziert direkt mit dem Akku.

SolarFlow: PV-Panele, PV-Hub, Wechselrichter und bis zu vier Akku-Speicher

Springt der Wäschetrockner an und beginnt mit dem Aufwärmen, wird diese Information direkt an den SolarFlow PV-Hub gemeldet, der seinerseits die Leistungsabgabe des Akkus steuert.

Sind eine oder mehrere Steckdosen mit Verbrauchern im eigenen Haushalt verbunden, dann wird der Zwischenspeicher auf dem Balkon in den so genannten „Intelligenten Ausgleichsmodus“ versetzt. In den Sonnenstunden wird hier der Akku geladen, ist dieser voll, wird der restliche Strom direkt ins Hausnetz weitergegeben. Sobald die Zwischensteckdose aktive Verbraucher registriert, sorgt diese dafür, dass der Akku den tagsüber geernteten Sonnenstrom in die Steckdose schiebt und den Verbrauch der Sonnenenergie so auch in den Abendstunden ermöglicht.

Sind Smart Plugs vorhanden, greift der „Intelligente Ausgleichsmodus“

Beispiel Waschmaschine

Die Verteilung von Sonnenenergie, Energiebedarf und zwischengespeicherter Energie zeigt die Zendure-Applikation dabei in täglich aktualisierten Graphen an, in denen sich die einzelnen Kurventypen für eine bessere Übersicht nach Belieben anzeigen und ausblenden lassen. Hier als Beispiel: Die zwei mal gestartete Waschmaschine im Haushalt, die einmal zur besten Sonnenzeit und einmal nach Sonnenuntergang gefüllt und eingeschaltet wurde.

Morgens scheint die Sonne und die erste Waschmaschine läuft…

Gegen 18:30 läuft die zweite Waschmaschine mit Akku-Unterstützung

Gerade für Haushalte mit einer geringen Grundlast, in denen jedoch regelmäßig größere Verbraucher ans Netz gehen (also Espressomaschinen, Waschmaschinen und Wäschetrockner), sind die Steckdosen eine hervorragende Ergänzung zu den Balkonzwischenspeichern und lassen diese deutlich flexibler auf vorhandene Bedarfe reagieren als fix konfigurierte Zeitpläne. Die Zendure SolarFlow Smart Plug lassen sich zum Stückpreis von 29,95 Euro ab sofort im Handel bestellen.