Speicher, Software und Stromtarife

Zendure SolarFlow: Drei neue Speicherlösungen für Balkon und Dach
Mit den SolarFlow-System von Zendure haben wir gute Erfahrungen gemacht, entsprechend interessant daher die Nachricht, dass die Solarstrom-Spezialisten ihr Angebot für private Photovoltaiknutzung weiter ausbauen und den Stream-Modellen von Ecoflow Konkurrenz machen.
2400 Pro

SolarFlow 2400 Pro: Für maximale Eigennutzung ausgelegt

Mit drei neuen SolarFlow-Speichersystemen, einer überarbeiteten Energiemanagement-Software und einem eigenen Stromtarifservice richtet sich das Unternehmen an Haushalte, die ihren Solarstrom nicht nur erzeugen, sondern auch gezielt speichern und steuern möchten.

Die neuen Geräte decken sowohl kleinere Balkonkraftwerke als auch bestehende Dach-PV-Installationen ab und sind auf unterschiedliche Leistungsanforderungen ausgelegt.

Solarflow 1600

SolarFlow 1600 AC+: erweiterbar bis 11,52 kWh

Neue Speicherlösungen für Balkon und Dach

Das leistungsstärkste Modell, SolarFlow 2400 Pro, ist für größere Setups konzipiert. Es kann Solarstrom aus mehreren Modulen parallel aufnehmen und flexibel zwischenspeichern. Die modulare Bauweise erlaubt es, die Kapazität schrittweise zu erweitern, wenn der Energiebedarf steigt. Neben der klassischen Einspeisung ins Hausnetz kann das System bei hohen Lasten zusätzlich Strom aus dem Netz einbinden, um kurzzeitige Spitzen abzufedern.

  • SolarFlow 2400 Pro (Balkon und leistungsstarke PV Setups)
  • Preis ab 999 €
  • 2400 W bidirektionale AC Leistung (Standard Einspeisung 800 W)
  • 3000 W PV Eingang über 4 MPPT plus 1800 W AC Kopplung (gesamt bis 4800 W)
  • 3200 W Inselnetz Ausgangsleistung (netzunterstützt)
  • 2,4 kWh Basiskapazität, erweiterbar bis 16,8 kWh

2400Pro PC DE

Für Haushalte mit bereits installierter Dachanlage ist SolarFlow 2400 AC+ gedacht. Diese Variante wird nicht direkt an die Solarmodule, sondern an das Wechselstromnetz angeschlossen. Überschüssiger Solarstrom wird aufgenommen und später wieder abgegeben, ohne dass bestehende Komponenten ersetzt werden müssen.

  • SolarFlow 2400 AC+ (Nachrüstung für Dach-PV)
  • Preis ab 799 €
  • 2400 W bidirektionale AC Leistung (Standard Einspeisung 800 W)
  • AC gekoppelte Speicherlösung für bestehende PV Anlagen
  • 3200 W Inselnetz Ausgangsleistung (netzunterstützt)
  • 2,4 kWh Basiskapazität, erweiterbar bis 16,8 kWh

2400AC PC DE C8b8d011 0604 4368 92cb 1f1cc847d951

Das kleinere Modell SolarFlow 1600 AC+ richtet sich an Nutzer mit geringerem Spitzenbedarf, etwa bei älteren Anlagen oder Mikrowechselrichtern. Auch hier steht die einfache Nachrüstung im Vordergrund, allerdings mit reduzierter Leistung und Kapazität.

  • SolarFlow 1600 AC+ (Einstieg Nachrüstung für Dach-PV)
  • Preis ab 599 €
  • 1600 W bidirektionale AC Leistung (Standard Einspeisung 800 W)
  • AC gekoppelte Speicherlösung für kleinere oder ältere PV Anlagen
  • 2200 W Inselnetz Ausgangsleistung (netzunterstützt)
  • 1,92 kWh Basiskapazität, erweiterbar bis 11,52 kWh

1600AC PC DE

Gemeinsam ist den drei SolarFlow-Systemen die modulare Auslegung, die eine schrittweise Erweiterung der Speicherkapazität erlaubt, sowie die Nutzung von LiFePO4-Zellen. Alle Modelle sind als Plug-and-Play-Lösungen konzipiert, arbeiten bidirektional im AC-Bereich und lassen sich sowohl im Netzbetrieb als auch netzunterstützt einsetzen. Zendure gibt für alle Varianten eine Garantie von zehn Jahren an, zudem verfügen sie über ein wettergeschütztes Gehäuse nach IP65-Standard.

Energiemanagement und dynamische Tarife

Ergänzt werden die Speicher durch das neue Home Energy Management System HEMS 2.0. Es fasst Erzeugung, Speicherung und Verbrauch in einer zentralen Software zusammen. Eine integrierte KI analysiert typische Verbrauchsmuster und plant den Einsatz von Solarstrom, Batterie und Netzstrom automatisch.

Mask Group 8

Ziel ist es, Energie möglichst dann zu nutzen, wenn sie günstig oder selbst erzeugt ist. Die Systeme lassen sich nach Angaben des Anbieters zudem in gängige Smart-Home-Umgebungen einbinden, sodass etwa Wärmepumpen oder Wallboxen abgestimmt reagieren können.

Mit ZenWave bietet Zendure außerdem einen dynamischen Stromtarif an, der sich an den aktuellen Börsenpreisen orientiert. In Verbindung mit dem Energiemanagement kann der Stromverbrauch in günstige Zeitfenster verschoben werden.
10. Feb. 2026 um 17:46 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    4 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Ich habe den 800 Pro für einen guten Preis bekommen. Gute Software, vor allem im Hinblick auf Homeassistant. Was mich stört, ist das gängige Smartmeter wie bspw. jener von Tibber nicht unterstützt werden.

  • Mein Hyper2000 mit 2x AB2000s läuft zuverlässig mit meinem Everhome Ecotracker und meinen 2 Bestehenden Balkonkraftwerken + am Hyper angeschlossenen Modulen.
    Habe meinen Jährlichen Stromverbrauch dadurch von 1500kwh auf ca. 300 kwh gesenkt.

    Lohnt sich – ist aber nur eine Individualentscheidung und lässt sich nicht auf jeden übertragen.

  • Mein Microwechselrichter von Zendure hat sich seit 3 Tagen verabschiedet… Keine Verbindung, kein erfolgreicher Neustart… Service ist nicht so doll.

    Erforderliche Felder sind mit * markiert

