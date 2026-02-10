Zendure SolarFlow: Drei neue Speicherlösungen für Balkon und Dach

Mit den SolarFlow-System von Zendure haben wir gute Erfahrungen gemacht, entsprechend interessant daher die Nachricht, dass die Solarstrom-Spezialisten ihr Angebot für private Photovoltaiknutzung weiter ausbauen und den Stream-Modellen von Ecoflow Konkurrenz machen.



SolarFlow 2400 Pro: Für maximale Eigennutzung ausgelegt

Mit drei neuen SolarFlow-Speichersystemen, einer überarbeiteten Energiemanagement-Software und einem eigenen Stromtarifservice richtet sich das Unternehmen an Haushalte, die ihren Solarstrom nicht nur erzeugen, sondern auch gezielt speichern und steuern möchten.

Die neuen Geräte decken sowohl kleinere Balkonkraftwerke als auch bestehende Dach-PV-Installationen ab und sind auf unterschiedliche Leistungsanforderungen ausgelegt.

SolarFlow 1600 AC+: erweiterbar bis 11,52 kWh

Neue Speicherlösungen für Balkon und Dach

Das leistungsstärkste Modell, SolarFlow 2400 Pro, ist für größere Setups konzipiert. Es kann Solarstrom aus mehreren Modulen parallel aufnehmen und flexibel zwischenspeichern. Die modulare Bauweise erlaubt es, die Kapazität schrittweise zu erweitern, wenn der Energiebedarf steigt. Neben der klassischen Einspeisung ins Hausnetz kann das System bei hohen Lasten zusätzlich Strom aus dem Netz einbinden, um kurzzeitige Spitzen abzufedern.

SolarFlow 2400 Pro (Balkon und leistungsstarke PV Setups)

(Balkon und leistungsstarke PV Setups) Preis ab 999 €

2400 W bidirektionale AC Leistung (Standard Einspeisung 800 W)

3000 W PV Eingang über 4 MPPT plus 1800 W AC Kopplung (gesamt bis 4800 W)

3200 W Inselnetz Ausgangsleistung (netzunterstützt)

2,4 kWh Basiskapazität, erweiterbar bis 16,8 kWh

Für Haushalte mit bereits installierter Dachanlage ist SolarFlow 2400 AC+ gedacht. Diese Variante wird nicht direkt an die Solarmodule, sondern an das Wechselstromnetz angeschlossen. Überschüssiger Solarstrom wird aufgenommen und später wieder abgegeben, ohne dass bestehende Komponenten ersetzt werden müssen.

SolarFlow 2400 AC+ (Nachrüstung für Dach-PV)

(Nachrüstung für Dach-PV) Preis ab 799 €

2400 W bidirektionale AC Leistung (Standard Einspeisung 800 W)

AC gekoppelte Speicherlösung für bestehende PV Anlagen

3200 W Inselnetz Ausgangsleistung (netzunterstützt)

2,4 kWh Basiskapazität, erweiterbar bis 16,8 kWh

Das kleinere Modell SolarFlow 1600 AC+ richtet sich an Nutzer mit geringerem Spitzenbedarf, etwa bei älteren Anlagen oder Mikrowechselrichtern. Auch hier steht die einfache Nachrüstung im Vordergrund, allerdings mit reduzierter Leistung und Kapazität.

SolarFlow 1600 AC+ (Einstieg Nachrüstung für Dach-PV)

(Einstieg Nachrüstung für Dach-PV) Preis ab 599 €

1600 W bidirektionale AC Leistung (Standard Einspeisung 800 W)

AC gekoppelte Speicherlösung für kleinere oder ältere PV Anlagen

2200 W Inselnetz Ausgangsleistung (netzunterstützt)

1,92 kWh Basiskapazität, erweiterbar bis 11,52 kWh

Gemeinsam ist den drei SolarFlow-Systemen die modulare Auslegung, die eine schrittweise Erweiterung der Speicherkapazität erlaubt, sowie die Nutzung von LiFePO4-Zellen. Alle Modelle sind als Plug-and-Play-Lösungen konzipiert, arbeiten bidirektional im AC-Bereich und lassen sich sowohl im Netzbetrieb als auch netzunterstützt einsetzen. Zendure gibt für alle Varianten eine Garantie von zehn Jahren an, zudem verfügen sie über ein wettergeschütztes Gehäuse nach IP65-Standard.

Energiemanagement und dynamische Tarife

Ergänzt werden die Speicher durch das neue Home Energy Management System HEMS 2.0. Es fasst Erzeugung, Speicherung und Verbrauch in einer zentralen Software zusammen. Eine integrierte KI analysiert typische Verbrauchsmuster und plant den Einsatz von Solarstrom, Batterie und Netzstrom automatisch.

Ziel ist es, Energie möglichst dann zu nutzen, wenn sie günstig oder selbst erzeugt ist. Die Systeme lassen sich nach Angaben des Anbieters zudem in gängige Smart-Home-Umgebungen einbinden, sodass etwa Wärmepumpen oder Wallboxen abgestimmt reagieren können.

Mit ZenWave bietet Zendure außerdem einen dynamischen Stromtarif an, der sich an den aktuellen Börsenpreisen orientiert. In Verbindung mit dem Energiemanagement kann der Stromverbrauch in günstige Zeitfenster verschoben werden.