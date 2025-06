SolarFlow 800 Pro angeschaut: Erweiterbarer All-in-One-Heimspeicher

Beim SolarFlow 800 Pro handelt es sich um einen kompakten All-in-One-Heimspeicher der Solarstrom-Spezialisten von Zendure. Wir haben uns das System, das vor allem auf einfache Handhabung ausgelegt ist, in der Praxis angeschaut und vergeben gute Noten.

SolarFlow 800 Pro: Kombiniert Wechselrichter, Akku, Steckdose und vier PV-Anschlüsse

Im Einsatz überzeugte die Kombi aus Wechselrichter, Akkuspeicher und Notstrom-Lieferant bereits bei der Inbetriebnahme: Danke Plug-and-Play mit WLAN- und Bluetooth-Modul, fest integriertem Akku mit 1,92 kWh Speicherkapazität und vier vorbereitete Panel-Eingänge lässt sich der SolarFlow 800 Pro auch von Anwendern ohne technische Vorkenntnisse rasch aufbauen und nutzen.

Mit einem Gewicht von rund 26 Kilogramm bringt das Gerät zwar einiges auf die Waage, kommt dabei aber nur auf eine und einer Standfläche von etwa 35 × 20 Zentimeter, womit der Speicher auch auf kleineren Flächen problemlos untergebracht werden kann – etwa auf dem Balkon, im Garten oder am Geräteschuppen.

SolarFlow 800 und Akku kombiniert

Der SolarFlow 800 Pro ist so konzipiert, dass er nicht nur mit handelsüblichen Solarmodulen anderer Hersteller kompatibel ist, sondern auch mit bis zu vier Panels à 500 Watt betrieben werden kann. Seine vier integrierten MPPT-Eingänge ermöglichen eine effiziente Leistungsaufnahme und machen das System bei passender Konfiguration für eine jährliche Erzeugung von über 2.600 kWh geeignet.

Vier MPPT-Eingänge integriert: Hier werden keine Adapterkabel und Weichen benötigt.

Eine Besonderheit: Bereits bei niedriger Spannung ab 14 Volt beginnt das Gerät mit der Stromgewinnung, was es auch bei schwachem Licht nutzbar macht – etwa bei bedecktem Himmel oder in der Dämmerung.

Zur besseren Einordnung: Mit dem SolarFlow 800 Pro fasst Zendure zwei bislang separat angebotene Komponenten – das Speichermodul AB2000 und das SolarFlow 800-System – zu einem kompakten Gerät zusammen. Die Kombination reduziert nicht nur den Platzbedarf, sondern vereinfacht auch Handhabung und Installation deutlich.

Während der SolarFlow 800 bereits mit hohem Wirkungsgrad, Dual-MPP-Eingängen und einem netzgekoppelten 800-Watt-Ausgang punkten konnte, ergänzt der integrierte Pro-Akku das System um netzunabhängige Betriebsmodi und eine eigene 1000-Watt-Steckdose.

Der Ausgang zum Netzstrom (links), flankiert von eienr 1000-Watt-Steckdose (rechts)

ZENKI und andere Betriebsmodi

Technisch hebt sich der SolarFlow 800 Pro durch seine Integration in das intelligente Energiemanagementsystem ZENKI ab – dieses fehlt beim vergleichbaren Zendure AIO 2400 noch. Die KI-gestützte Steuerung analysiert den Stromverbrauch im Haushalt, beobachtet die aktuelle Wetterlage und berücksichtigt auch dynamische Stromtarife. Auf dieser Grundlage entscheidet das System selbstständig, ob erzeugte Solarenergie direkt verbraucht, gespeichert oder ins Netz eingespeist werden soll.

Zendure hängt die SolarFlow 800 Pro ins Energiesystem und steuert Ein- und Ausgang automatisch

Das Ziel ist dabei stets eine maximale Eigenverbrauchsquote zu erzielen – auch durch gezielte Zwischenladung aus dem Netz zu besonders günstigen Zeitpunkten. Möglich wird dies durch die Anbindung an über 700 europäische Stromanbieter und den Einsatz entsprechender Messgeräte wie dem Smart Meter 3CT von Zendure oder vergleichbarer Modelle. Diese ermöglichen präzise Leistungsanpassungen im Bereich von 1 Watt bei Leistungen über 30 Watt – mit einer Reaktionszeit unter drei Sekunden.

Allerdings müssen wir an dieser Stelle einräumen, persönlich nicht zu den Fans der kleinteiligen Ertragsoptimierung zu zählen. Uns reicht es aus, also einen zuverlässigen Stromspeicher an den PV-Modulen zu wissen, der per App über den aktuellen Ertrag und die Verteilung informiert. Dies ist bei der SolarFlow 800 Pro der Fall.

Wer möchte, hat natürlich auch manuelle Einkaufsmöglichkeiten und kann auf Verbraucher reagieren

Hinzu kommt eine hilfreiche Funktion, die im Falle eine Stromausfall zur Hand geben kann: Über eine gesonderte Steckdose können bis zu 1000 W Leistung im Inselbetrieb abgerufen werden. Geräte wie Kühlschränke oder Router lassen sich so zuverlässig mit Energie versorgen – auch wenn das öffentliche Netz nicht verfügbar ist.

Die integrierte Steckdose geht nach einer gewissen Ruhezeit automatisch in den Stand-by-Mode.

Erweiterbarkeit und Energieeffizienz

Während viele vergleichbare Systeme mit starren Kapazitäten arbeiten, lässt sich der SolarFlow 800 Pro modular erweitern. Die vorinstallierte Batterie kann um bis zu fünf Zusatzmodule des Typs AB2000 ergänzt werden. Damit ist eine maximale Speicherkapazität von 11,52 kWh erreichbar – ausreichend, um größere Strommengen zwischenzuspeichern oder auch Tage mit geringer Sonneneinstrahlung zu überbrücken.

Das Stapeln mit vorhandenen AB2000-Akkus ist problemlos möglich.

Ein weiteres praktisches Detail ist das integrierte Display auf der Vorderseite der SolarFlow 800 Pro. Es informiert über Netzverbindung, Ladezustand und den aktuellen Betriebsmodus. In Kombination mit der zugehörigen App lässt sich das System jederzeit überwachen und manuell steuern, etwa wenn definierte Lade- und Entladezeiten bevorzugt werden.

Besonders empfehlenswert ist der SolarFlow 800 Pro für Nutzer, die in Mietwohnungen mit Balkon wohnen und ihren eigenen Solarstrom erzeugen möchten, ohne bauliche Eingriffe vornehmen zu müssen. Dank seiner kompakten Bauweise und der einfachen Montage eignet sich das System ideal für begrenzte Platzverhältnisse. Auch Gartenhausbesitzer oder Betreiber kleiner Nebengebäude profitieren von der Möglichkeit, netzunabhängig bis zu 1000 W über die integrierte Steckdose bereitzustellen – etwa zur Versorgung von Licht, Kühlgeräten oder Ladeelektronik.

SolarFlow 800 Pro: Im Grunde eine Kombination aus dem Speichermodul AB2000 und der SolarFlow 800

Zum Marktstart wird das neue All-in-One-Gerät zum Aktionspreis von 799 Euro angeboten – inklusive 1,92 kWh Speicher. Die Preisaktion gilt noch bis zum 19. Juni und umfasst auch Sets mit bifazialen Solarmodulen sowie Zubehör wie dem Zendure Smart Meter 3CT.