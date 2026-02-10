Oceanhorn 3 erscheint im März exklusiv bei Apple Arcade

Mit „Oceanhorn 3: Legend of the Shadow Sea“ setzt das finnische Studio Cornfox & Brothers seine Action-Rollenspiel-Reihe fort. Der Titel erscheint am 5. März exklusiv bei Apple Arcade und ist damit ohne Werbung oder In-App-Käufe erhältlich, setzt aber den Zugriff auf Apples Spiele-Abo voraus.

Inhaltlich knüpft der neue Teil nicht direkt an den Vorgänger an, sondern verlagert die Handlung weit in die Zukunft. Die Geschichte spielt rund tausend Jahre nach den Ereignissen von Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm und führt in eine Welt, die sich nach vergangenen Umbrüchen neu ordnet.

Neue Epoche mit vertrauten Strukturen

Spieler erkunden verstreute Inseln, bereisen Meere und stoßen auf Überreste alter Zivilisationen. Dabei bleibt die Grundstruktur der Serie erhalten. Erkundung, Kämpfe und Rätsel greifen ineinander und werden schrittweise erweitert. Neu hinzu kommt ein stärkerer Fokus auf Seefahrt und großflächige Areale, die mehr Bewegungsfreiheit bieten. Das Kampfsystem setzt weiterhin auf direkte Steuerung, soll aber durch neue Bewegungsoptionen und Gegnerarten abwechslungsreicher ausfallen. Die Entwickler sprechen von einer Welt im Umbruch, in der frühere Konflikte nachwirken und neue Bedrohungen entstehen.

Plattformübergreifend auf Apples Geräten

Technisch ist Oceanhorn 3 als plattformübergreifender Titel angelegt. Gespielt werden kann auf iPhone, iPad, Mac, Apple TV und Apple Vision Pro. Der Spielfortschritt lässt sich zwischen den Geräten synchronisieren. Die 3D-Darstellung orientiert sich an bekannten Konsolenstandards, bleibt aber an die jeweilige Hardware angepasst. Ergänzend gibt es verschiedene Kameraperspektiven, darunter eine optionale First-Person-Ansicht. Damit richtet sich der Titel sowohl an Serienkenner als auch an neue Spieler, die ein zugängliches Abenteuer im Apple-Arcade-Katalog suchen.