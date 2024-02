Zendure SolarFlow Hub 2000: Für neue und vorhandene Balkonkraftwerke

Das Solarspeicher-Startup Zendure hat sich auf dem deutschen Markt einen Namen als Anbieter steckerfertiger Komplettlösungen für kleine Balkonkraftwerke mit integriertem Zwischenspeicher gemacht.

Balkonkraftwerk mit Speicher

Privatanwender können die Energie, den die auf Balkon oder Terrasse aufgestellten Solarpaneele tagsüber ernten, in den modularen Akkus des Anbieters zwischenspeichern und den Saft dann später am Tag abrufen, wenn Waschmaschine, Heißluftfritteuse und ähnlich energiehungrige Verbraucher im Einsatz sind.

Mit SolarFlow bietet Zendure hier eine Komplettlösung an, die aus PV-Modulen, einem Wechselrichter, einem Akku und mehreren Satellitensteckdosen besteht, die über den Energiebedarf wichtiger Verbraucher in Echtzeit informieren und die SolarFlow-Installation damit fernsteuern können.

Neues Hub 2000 zum Nachrüsten

Herzstück des Aufbaus ist dabei die „PVHub 1200“ genannte Kommunikationszentrale. Wie Zendure mitteilt, werden Anwender ab sofort auch zum Hub 2000 greifen können. Mit diesem sollen sich vorhandene Solarmodulkapazitäten auf bis zu 2.400 Watt erweitern lassen, zudem erhöht das Hub 2000 die maximale Ausgangsleistung auf 800 Watt.

Das Hub 2000 ist mit so gut wie allen am Markt erhältlichen Mikrowechselrichtern kompatibel und gestattet die Erweiterung bestehender Solarkraftanlagen um die Zwischenspeicher von Zendure. Dabei lässt sich das neue Hub 2000 mit den Speichermodulen AB1000 und AB2000 verwenden und passt die Energieabgabe an das Heimnetz in Echtzeit an den aktuellen Verbrauch an. Wie genau dies funktioniert, haben wir auf ifun.de bereits besprochen:

Zendure SolarFlow: Neuer Smart Plug ausprobiert

Der Anbieter selbst fasst die Funktionsweise in zwei knackigen Absätzen zusammen:

Tagsüber fließt die von den Solarpanels erzeugte Energie in den Hub 2000, dort wird sie von den Mikrowechselrichtern umgewandelt, damit verschiedene Geräte in einem Haushalt diese Energie nutzen können. Überschüssige Energie wird in den Batterien gespeichert, um sie nachts nutzen zu können. Die Intelligent Flow Control stellt sicher, dass überschüssige Energie am Tag effizient gespeichert wird, sie unterstützt bis zu 1.800 W PV-Eingang und 0 – 1.200 W einstellbare Leistung an Mikrowechselrichtern. So kann der Strombedarf während der Spitzenzeiten vollständig gedeckt werden. Nachts wird die in den Batterien (erweiterbare Kapazität auf bis zu 7.680 Wh mit vier Batterien) gespeicherte Energie genutzt, um die meisten der Geräte in einem Haushalt mit Strom zu versorgen: von Geräten mit hohem Stromverbrauch wie Klimaanlagen und Kühlschränken bis hin zu denen mit niedrigem Stromverbrauch wie WLAN-Router, Lampen oder Laptops.

Das neue Hub 2000 von Zendure ist ab sofort zu einem Verkaufspreis von 499 Euro erhältlich. Als voraussichtliches Lieferdatum nennt der Anbieter derzeit den 5. April.

Zendure Hub 2000: Die technischen Daten